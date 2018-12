<span style='text-decoration: underline;'>Power Lifting /Championnats du monde 2018 St Petersburg (Russie) </span>:<br><span style='color:red;'>Amine Bouafia s’illustre et conserve son titre mondial</span>

Le champion du monde en titre, Amine Bouafia, s’est illustré à St Petersburg lors de sa participation aux championnats du monde de Power lifting.

En effet, l’enfant de Sidi Ben Adda a réussi à conserver son titre de champion du monde dans sa catégorie de poids classe 140 kg. Il a réalisé une grande performance avec 420/220/330 kg, soit un total de 970 kg. Il ne lui manquait que quelques kg pour atteindre les 1000 kg et égaler les grands mondiaux de tous les temps. On citera entre autres, les power lifters qui ont réalisé les 1000 kg plus de 5 reprises, à l’image de Ray Orlando Williams, Eric Lilliebridge, Andrey Malanichev, Brandon Allen, Jezza Uepa et Daniel Bell. Bouafia Amine s’impose haut la main et reste un symbole dans l’histoire de cette discipline de lever de fonte. Il est utile de rappeler que dans sa carrière, il a gagné de nombreux titres mondiaux africains et arabes et a également battu des records, malgré des souffrances, tant de sacrifices et des entraves. Aujourd’hui, Bouafia Amine récolte le fruit de ses efforts qui l’ont hissé au sommet de la gloire, parmi le gotha des Power lifters mondiaux. Il est à signaler que Bouafia Amine a raté de peu la plus haute marche du podium au classement toutes catégories et qui est revenue au Russe Andrey Malanichev. Bouafia s’est emparé de la deuxième place devançant de grands ténors mondiaux. Cette coupe du monde IPL 2018 a réuni un grand nombre d’athlètes de renommée mondiale célèbres dans le monde entier. L’IPL est une fédération en pleine croissance qui a mérité la confiance et la reconnaissance de nombreux athlètes dont sans conteste l’Algérien Bouafia Mohamed, âgé de 42 ans et jugé par ses bonnes performances lors des nombreuses compétitions internationales dont IPL d’Europe, Coupe du Monde et bien d’autres. Il ne compte pas s’arrêter là pour maintenir la bonne dynamique pour atteindre les 100 médailles. Ce championnat du monde de St Petersburg (Russie) est qualificatif pour le plus célèbre tournoi Olympia 2019 qui aura à Las Vegas(USA), vers le mois de septembre de l’année prochaine. Bouafia Amine est d’ores est déjà qualifié et compte participer à cette prestigieuse compétition Mondiale. En attendant, il est convié pour participer au tournoi international ‘’Arnold’’ prévu le mois de mars 2019 à Melbourne en Australie.

Bouafia Amine : « Cette consécration est le fruit de tants d’efforts »

Bouafia Amine qui a raflé 4 médailles d’or et le trophée de champion du monde à St Petersburg dans sa classe estime juste après sa consécration, que ses efforts et ses grands sacrifices n’ont pas été vains : « Je suis très heureux de remporter ce titre mondial et du coup, fier d’avoir fait hisser les couleurs nationales bien haut .Cette prestigieuse compétition mondiale qui est d’un très haut niveau avec la présence de grands Power Lifters , nécessite de grandes abnégations. J’ai aussi concurrencé le Russe, Andrey Malanichev, pour la première place toute catégorie, mais ce dernier grâce à un coup de pousse de l’arbitrage, a remporté la première place. « Le plus important pour moi c’est le titre dans ma catégorie des 140Kg .Je ne cesserai jamais de remercier tous ceux qui m’ont soutenu et aidé de près ou de loin tels que mes sponsors officiels, la marque de boissons ‘’Ramy’’ et ‘’Ultimate ‘’pour leur soutien sans faille tout au long de mon parcours sportif, ainsi que Benabbou Abdelkader pour son soutien financier et moral et la fédération et mes anciens clubs qui ont joué un grand rôle , de même que d’autres personnes à travers le pays et même au niveau africain et arabe. Maintenant, je vais prochainement me mettre au travail pour préparer le tournoi professionnel international d’Australie »

B.Sadek