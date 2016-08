<span style='text-decoration: underline;'>Hydrocarbures</span> :<br><span style='color:red;'>Anadarko élargit ses activités en Algérie</span>

La compagnie américaine Anadarko Petrolium Corporation a élargi en 2016 ses activités en Afrique après les avoir concentrées depuis plusieurs années en Afrique du Nord, particulièrement en Algérie, a indiqué dans sa dernière livraison d’août OAG Africa, une lettre confidentielle bihebdomadaire, spécialisée dans les hydrocarbures.

Pour cette publication, la situation de cette compagnie qui active en Chine, Kazakhstan et en Australie, a beaucoup évolué depuis, puisque elle est aujourd’hui active dans trois zones clés du continent, l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est, soulignant que l’Algérie «reste la base en termes d’exploitation pétrolière».

Le Ghana, rappelle la lettre, est une source de production depuis la fin 2010, relevant que la compagnie est «très active» dans l’exploration en Côte d’Ivoire. Anadarko, dont son créneau principal reste l’exploration et la production, participe au Mozambique dans le développement de ses ressources «considérables» de gaz naturel «en vue de les valoriser par l’exportation de gaz naturel liquéfié», ajoute OAG Africa, indiquant que grâce à la mise en production, en août 2016, de projet TEN (Ghana), Anadarko va bénéficier d’un apport de cash à court terme.

Le champ TEN est situé dans la zone Deepwater Tano Contract, à 60 kilomètres au large des côtes du Ghana et à environ 30 kilomètres à l’ouest du champ Jubilee. La compagnie américaine, qui a affiché au premier trimestre de 2016 une perte nette de 1,03 milliard de dollars, contre une perte de 3,27 milliards un an plus tôt, avait annoncé en février dernier qu’elle préparait «activement» le développement du champ de Paon, situé en mer profonde dans le sud-est de Côte d’Ivoire, tout en poursuivant ses travaux d’exploration en mer.

Le champ de Paon, découvert en 2012 contient du pétrole léger et la firme a estimé que ce gisement pourrait faire l’objet d’un développement «accéléré». Par ailleurs, la lettre spécialisée note, selon la compagnie, que l’Algérie et le Ghana «sont deux pays dans lesquels la production pétrolière génère de bonnes marges».

En Algérie, rappelle-t-on, la production d’Anadarko provient des projets pétroliers de HBNS, Ourhoud et El Merk, tous les trois situés dans le bassin de Berkine (Hassi Messaoud). Au cours de sa visite à Hassi Messaoud, en juillet dernier, le ministre de l’Energie, Nouredine Bouterfa, avait mis l’accent sur le rôle «important» du partenariat étranger dans le secteur de l’énergie, notamment en matière de développement et d’exploitation des gisements des champs d’hydrocarbures, à l’instar de l’Organisation Ourhoud. L’Organisation Ourhoud, localisé à l’Est de Hassi-Messaoud, dans le bassin de Berkine, a été créée le 1er juillet 1997 par l’entreprise nationale Sonatrach, en association avec différents partenaires, à savoir Cepsa, Anadarko, ENI (ex-part LASMO), Maersk, ConocoPhillips (ex-part LAMPE) et Talisman, en application d’un accord-cadre pour développer et exploiter l’important gisement d’Ourhoud.