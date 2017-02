<span style='text-decoration: underline;'>La question migratoire, le terrorisme et l’investissement au menu des discussions </span>:<br><span style='color:red;'>Angela Merkel aujourd’hui à Alger</span>

A la veille de la visite de la Chancelière allemande, Angela Merkel à Alger, son directeur de Cabinet Peter Altmaier, annonce que l’Allemagne compte accélérer la cadence des expulsions notamment des Maghrébins.

Alger: Wahida Oumessaoud

Le chef de la chancellerie précise, dans une interview accordée au quotidien Bild am Sonntag, que près de la moitié des 700.000 demandes d’asile déposées en 2016 ont été rejetées. «Nous allons renvoyer ces gens chez eux rapidement, sinon, cela nuira à notre crédibilité d’Etat basé sur la règle du droit» précise-t-il, tout en rappelant que l’Allemagne a expulsé l’an dernier un nombre record de 80.000 demandeurs d’asile déboutés et ce nombre progressera encore cette année. Ainsi, Altmaier espère que la Chambre haute du Parlement allemand adoptera «rapidement un changement de statut de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc» pour permettre «le rejet automatique et rapide des demandes d’asile déposées par des ressortissants de ces pays».

Sur ce sujet, la Chancelière allemande, une fois en Algérie, tentera de faire pression sur les autorités algériennes d’accepter de recevoir ses ressortissants. Cette démarche a été adoptée notamment après les différentes attaques terroristes et les viols sur le sol allemand, dont des ressortissants maghrébins ont été accusés. Il est à rappeler qu’Alger et Berlin sont liés depuis 1997 par un accord qui stipule que «les autorités algériennes réadmettront sans formalités les ressortissants algériens séjournant de manière illégale sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valides, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent la nationalité algérienne».

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé, en fin du mois passé, que le nombre d’expulsions vers les pays du Maghreb a augmenté de manière significative en 2016. Selon les chiffres avancés par la presse, 169 Algériens ont été expulsés en 2016, contre seulement 57 en 2015. Idem pour les Tunisiens qui sont au nombre de 116 demandeurs d’asile déboutés qui ont été expulsés en 2016, vers leur pays d’origine contre 17 en 2015, et 119 Marocains expulsés en 2016 contre 61 durant l’année d’avant. Selon ces chiffres, les Algériens sont les plus touchés par les opérations d’expulsion depuis l’Allemagne.

Le ministère allemand avait indiqué que 3.784 demandeurs d’asile algériens devaient quitter en 2016 le sol allemand, contre 3736 Marocains et seulement 1515 Tunisiens. Ces expulsions ont été accélérées notamment après l’appel, en janvier de l’année écoulée, de la chancelière allemande Angela Merkel, d’expulser rapidement des demandeurs d’asile déboutés. D’ailleurs, Angela Merkel avait souligné, à maintes reprises, l’importance de mettre en place un consensus entre les partis politiques à Berlin et de trouver des «solutions communes» pour classer l’Algérie, le Maroc et la Tunisie comme des pays sûrs, permettant aux autorités allemandes de renvoyer des personnes venues de ces pays.