<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Animation au profit des enfants handicapés</span>

C’était dans l’après-midi de mercredi dernier, que l’association ‘Étincelle’, dont le siège est situé à la Fac de médecine, composée d’étudiants en médecine, a organisé une louable action, d’envergure sociale et solidaire, en faveur des handicapés mentaux. En collaboration avec l’association ‘Eniaâma’ et le mouvement associatif culturel, ainsi que le ballet de Sidi Bel-Abbès, avec un programme riche et très varié, animé par le ballet sus cité et la troupe musicale de ‘Mordjane’, une totale réussite pour ces étudiants en médecine et pour la seconde année consécutive dans cette noble action. Il y avait au menu de l’animation et de la joie chez ces enfants souffrant de retard mental. Ils ont applaudi, dansé, chanté et exprimé leur joie, durant cette soirée spéciale qui leur était dédiée. Les artistes du ballet de Sidi Bel-Abbès avec leurs beaux tableaux de danses, riches en couleurs, ont fait participer tous ces enfants dans leur répertoire de danse.

Ce fut donc magnifique. Le mérite revient à un certain artiste dynamique, Mohamed Kazouz qui s’implique à fond.

M.Bekkar