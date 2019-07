<span style='text-decoration: underline;'>Examens de fin de cycle moyen </span>:<br><span style='color:red;'>Annonce des résultats aujourd’hui</span>

Les résultats des examens de fin du cycle moyen seront annoncés aujourd’hui.

Rappelons que plus de 25 315 candidats ont examiné durant trois jours, à savoir, les 09,10 et 11 du mois de juin dans différentes disciplines, dans le cadre du programme des examens de fin de cycle moyen. Pour ces épreuves, quelque 1 307 salles d’examens qui relèvent des centres ont été consacrées pour abriter les dites épreuves et pour accueillir les dits candidats durant la période sus citée. Quelque 4 198 surveillants en plus de 258 surveillants de réserves et des observateurs ont été désignés au niveau des centres pour chapoter l’opération de surveillance des candidats. Tous les moyens ont été déployés pour le déroulement des dits examens de fin du dit cycle dans de bonnes conditions. A cet effet, toutes les dispositions ont été prises par les services de l’Education concernant les différentes étapes, entre autre, sécuritaire et la préparation des centres des examens pour la réussite de cet évènement.

Bekhaouda Samira