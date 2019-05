<span style='text-decoration: underline;'>Bassin laitier de Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Annulation de 22 actes de concession et récupération de 630 ha de terres agricoles</span>

Annulation de 22 actes de concession et récupération de 630 ha de terres agricoles

Vingt-deux (22) actes de concession ont été annulés dernièrement dans la wilaya de Mostaganem et 630 hectares de terres agricoles récupérées au bassin laitier de la commune de Hassiane, a annoncé mardi le wali Mohamed Abdennour Rabhi.

Lors de sa visite de travail et d’inspection aux projets d’investissement dans ce bassin, situé sur la plaine de Sirat, le wali a précisé que la suppression des actes de concession intervient après le non respect des clauses du cahier des charges par les investisseurs, le retard enregistré dans le lancement des projets agricoles spécialisées dans l’élevage des vaches laitières, la production du lait et viandes rouges.

Cette opération a permis la récupération de 630 ha de terres qui seront mis à la disposition des investisseurs sérieux désirant réaliser des projets similaires dans cette zone située dans la daïra de Aïn Nouissy, a ajouté le wali.

Depuis le lancement du projet du bassin de lait, 59 investisseurs agricoles ont été agréés dans le domaine de l’élevage bovin, la production du lait, des viandes rouges et blanches. Vingt-huit (28) projets d’investissements ont été lancés et neuf autres le seront dans les prochaines semaines.

Ces investissements occupent une superficie de 1.800 ha de terres agricoles. Il est prévu l’élevage de 4.000 vaches et la production de 22 millions de litres de lait par an, ce qui contribuera à fournir 500 nouveaux postes d’emploi et à réduire la facture d’importation du lait en poudre. Le wali de Mostaganem a inspecté trois projets entrés en service dont celui de la ferme-pilote qui produit 2.500 litres de lait par jour, destinés à la laiterie de Sidi Saâda (wilaya de Relizane). Le projet a nécessité un investissement de 40 millions DA.

Il a inspecté une deuxième ferme relevant de l’entreprise «El Boustane», basée à Fornaka.

Elle dispose d’une capacité de production de 8.000 litres de lait /jour. La production de la wilaya de Mostaganem en lait cru a atteint l’année dernière plus de 99 millions de litres.

Elle occupe la 10ème place au niveau national en termes de production de ce produit et contribue à 3% de la production nationale.