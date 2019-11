<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Anthar Yahia quitte l’US Orléans</span>

L’US Orléans et l’ancien international algérien Anthar Yahia, aujourd’hui ex-manager général du club, ont finalement trouvé un accord à l’amiable pour se séparer, a indiqué l’équipe de Ligue 2 française de football.

« Au regard de la situation sportive actuelle du club, et de la nécessité de pouvoir préparer les prochaines échéances sportives dans les meilleures conditions possible, notamment grâce à une synergie complète entre la direction et le staff technique du club, l’US Orléans et monsieur Anthar Yahia ont décidé de cesser leur collaboration avec effet immédiat» pouvait-on lire vendredi sur le site internet de l’USO. Selon la presse locale, les négociations entre les deux parties auront été longues et compliquées. Le divorce avait été acté mardi dernier lors d’un conseil d’administration du club.

Les modalités de la séparation n’ont pas été divulguées, sinon qu’un accord à l’amiable a finalement été trouvé. L’ancien capitaine de la sélection algérienne avait été nommé en décembre 2016 manager général en charge du domaine sportif à l`US Orléans, où évoluaient les deux anciens internationaux Karim Ziani et Essaid Belkalem. Anthar Yahia (37) avait rejoint Orléans en tant que joueur en janvier 2016 en provenance d`Angers (Ligue 1, France).