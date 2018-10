<span style='text-decoration: underline;'>Après trois semaines d’un long feuilleton mouvementé</span>:<br><span style='color:red;'>APN: L’épilogue</span>

Le nouveau président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, s’est engagé, mercredi à Alger, pour la consécration de la culture du partenariat au sein de la chambre basse et pour l’ancrage des règles de coopération avec le Gouvernement, sur la base de la séparation des pouvoirs.

Lors de sa première allocution en tant que président de l’APN en remplacement de M. Said Bouhadja, M. Bouchareb «s’est engagé à consacrer la culture de partenariat, d’entente, de construction et de communication permanente avec l’ensemble de la composante afin de hisser le niveau institutionnel de l’Assemblée pour en faire un édifice de démocratie participative et une tribune de défense des intérêts suprêmes de la patrie ainsi qu’à oeuvrer pour «l’ancrage des règles de coopération, d’entraide et de complémentarité avec le Gouvernement sur la base de la séparation des pouvoirs et avec le Conseil de la Nation et les autres institutions et organes constitutionnels».

Affirmant qu’«il sera ouvert à toutes les opinions et propositions à même de parfaire la performance de l’APN et de la rapprocher davantage du citoyen», M. Bouchareb s’est engager à «asseoir la concertation avec toute la composante de l’Assemblée qu’elle soit de la majorité ou de l’opposition». A ce propos, M. Bouchareb a appelé les députés à «adhérer en force au projet de développement initié par le président de la République pour l’édification l’Algérie de la modernité, du développement durable, de la solidarité et de la justice sociale dans le cadre de l’attachement à la souveraineté nationale, à l’unité du peuple, aux constantes de la Nation et composants de l’identité nationale».

Le président de l’APN a exhorté, dans ce sens, les membres de l’Assemblée à «la confrontation civilisée des vues (…) et à la promotion du débat démocratique». Il a appelé, à ce propos, à «faire prévaloir l’intérêt de la patrie sur toute autre considération».»La priorité de l’APN pour l’heure est la poursuite de ses nobles missions afin de continuer à représenter avec dévouement les citoyens», a déclaré M. Bouchareb avant d’ajouter que «la responsabilité du poste de président de l’Assemblée est, à la fois un fardeau et un défi, ce que nous donne, plus détermination pour la consécration de la place du Parlement conformément à la Constitution et aux aspirations du président de la République et du peuple algérien».

Il a estimé, à ce propos, qu’«un grand travail» attend la chambre basse aussi bien en matière d’examen approfondi de plusieurs projets de loi et leur tête le projet de la loi de finances 2019 qu’en termes d’accomplissement de contrôle et de diplomatie parlementaire. Pour le nouveau président de l’APN, son élection par les députés «dénote d’une profonde conscience de la nécessité de garantir la continuité de l’Assemblée, de poursuivre la consolidation de la démocratie et de relever les défis du présent de de l’avenir».

Il a souhaité, dans ce sens, que «ce cautionnement soit un nouveau départ de l’APN pour une meilleure performance parlementaire dans le cadre du respect, du dialogue et de la confrontation par les idées au service de l’intérêt général». «Les acquis de la stabilité et du développement exigent la mobilisation constante dans le cadre du projet de relance du président de la République», a souligné M. Bouchareb ajoutant que «les défis de la satisfaction des demandes du citoyen et de la construction d’une économie forte ainsi que les menaces qui guettent les frontières de l’Algérie nous interpellent pour davantage de vigilance, de mobilisation et d’unification des rangs dans le cadre du front populaire fort auquel a appelé le président Bouteflika.

Aprés avoir exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République pour «la confiance» placée en lui, M. Bouchareb s’est engagé à «ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de cette confiance». Le Président de l’APN a tenu, en fin, à rendre hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) pour son rôle dans la protection de l’Algérie, et à féliciter les journalistes à l’occasion de leur journée nationale.