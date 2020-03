<span style='text-decoration: underline;'>20e cas de coronavirus enregistré en Algérie et «l’évadé» de Boufarik remis en observation </span>:<br><span style='color:red;'>Appel à minimiser les déplacements dans les pays à haut risque </span>

20e cas de coronavirus enregistré en Algérie et «l’évadé» de Boufarik remis en observation

20e cas de coronavirus enregistré en Algérie et «l’évadé» de Boufarik remis en observation : Appel à minimiser les déplacements dans les pays à haut risque

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été confirmé en Algérie, portant à 20 le nombre de personnes touchées par le virus, dont 17 sont issues de la même famille.

Ainsi, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué hier dans un communiqué, qu’un nouveau cas confirmé de coronavirus COVID-19 pour atteindre un total de vingt (20) cas confirmés, dont 17 cas issus de la même famille.

«Ce nouveau cas est une ressortissante algérienne ayant séjourné en Espagne». Dans le même cadre, le ministère a précisé que «le cas symptomatique ayant quitté l’hôpital de Boufarik a été remis en observation», indique-t-on. C’est le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem, Tewfik Mohamed Khelil, qui a déclaré qu’un homme atteint du virus Corona qui s’était évadé samedi de l’hôpital de Boufarik (Blida) a été retrouvé à Mostaganem. Souffrant de troubles mentaux, il a été isolé au niveau de l’hôpital psychiatrique de Tijditt, a précisé à l’APS M. Khelil. «Le service des urgences de cet établissement hospitalier a accueilli dimanche, aux environs de 2 heures du matin, un malade souffrant de troubles mentaux, qui s’est avéré être atteint du virus Corona et s’être évadé de l’hôpital de Boufarik», a indiqué à ce propos le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem.

«Toutes les mesures d’isolement ont été aussitôt prises pour ce malade, en plus de la prise en charge des personnes qui avaient eu un contact avec lui», a assuré le même responsable. De son côté, le chef de service prévention à la DSP de Mostaganem, Dr. Mohamed Benahmed, a indiqué que les membres de la cellule de veille de la wilaya se sont déplacés à l’endroit où le malade a été retrouvé presque sans effets vestimentaires au niveau du centre-ville de Mostaganem, affirmant qu’«une liste de toutes les personnes l’ayant contacté a été établie».

«Le porteur du virus a été mis en isolement et le ministère de la Santé a été informé», a-t-il souligné, ajoutant que la cellule de veille procédera au suivi médical des cinq personnes ayant été en contact avec lui lorsqu’il avait été retrouvé, en plus de l’équipe médicale et paramédical de permanence de cet établissement hospitalier, pour une durée de 14 jours.

Par ailleurs et pour réduire le risque d’importation et d’extension de cette épidémie mondiale, le ministère de la Santé «conseille aux citoyens algériens devant se rendre dans les pays où l’épidémie est active, de différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue, et dans ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préventives pour éviter toute contamination».

A rappeler que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé, fin février, lors de son passage au JT de 20h de l’ENTV, qu’un premier cas du Coronavirus a été enregistré en Algérie. Selon lui, le Coronavirus a été détecté sur un ressortissant italien arrivé en Algérie le 17 février dernier. Les personnes contaminées ont été placées en isolement. Ensuite, une femme et sa fille de Blida ont été confirmées positives au virus corona. Le ministère rappelle que le dispositif de veille et d’alerte mis en place demeure «en vigueur» et la mobilisation des équipes de santé reste à son «plus haut niveau».

Il souligne, en outre, la nécessité du «strict respect» des mesures préventives, consistant notamment à «se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique», ajoutant qu’«en cas de toux ou d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s’en débarrasser immédiatement après utilisation et se laver les mains».

A travers le monde, l’épidémie due au nouveau coronavirus, Covid-19, qui a touché désormais plus de 100.000 personnes dans le monde, s’étend et contraint les autorités à multiplier les précautions. D’ailleurs, la propagation accélérée du virus est jugée «très préoccupante» par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui précise qu’au total, 94 pays sont désormais touchés par le Covid-19, qui a fait plus de 3.500 morts à travers le globe.

Noreddine Oumessaoud