<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran Mouloud Cherifi </span>:<br><span style='color:red;'>Appel à rentabiliser le parc communal d’hygiène et nettoiement de la ville</span>

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi a appelé, mercredi, les gestionnaires du parc communal d’hygiène et nettoiement de la ville d’Oran à faire des propositions concrètes pour mieux rentabiliser cette base logistique.

Le responsable de la wilaya a accordé un délai de 15 jours aux gestionnaires du parc communal qui assure l’entretien des bennes-tasseuses et autres engins de collecte des ordures pour faire des propositions dans ce sens, lors de sa visite de travail sur le terrain. «Le but étant d’en faire une force commune qui intervient en appoint au système classique de collecte des ordures ménagères et mettre de manière pérenne des équipes et des moyens «, a-t-il déclaré à la presse en déplorant de voir un «cimetière» de matériels de collecte d’ordures immobilisés qui nécessitent une simple réparation. «C’est intolérable aussi de voir que certains endroits de la ville d’Oran ne soient pas traités pendant que des secteurs urbains en souffrent faute de moyens de collecte», a ajouté le chef de l’exécutif évoquant l’ouverture d’une enquête pour connaitre la situation qui prévaut au niveau de cette structure.

Le parc communal de la division d’hygiène assure l’entretien d’une vingtaine d’engins de collecte des ordures ménagères de 9 secteurs urbains parmi les 12 dont dispose la ville d’Oran. La collecte dans les trois secteurs urbains restants est assurée par l’Epic «propreté d’Oran» et les concessionnaires privés. Le wali, qui place l’environnement au c£ur de son action, s’est rendu auparavant dans le voisinage immédiat de l’aéroport international «Ahmed Benbella» d’Oran, félicitant l’action d’aménagement et d’embellissement qu’effectue la direction des travaux publics sur un tronçon de 1,8 kilomètre et autres axes routiers. Cette action sera étendue à travers tous les quartiers de la ville d’Oran, a-t-il dit. Au siège de l’EPIc «Propreté Oran», il a eu droit à des explications sur la gestion du parc, qui souffre de l’exiguité des locaux. Une sortie est prévue jeudi pour mettre à la disposition de cette entreprise de wilaya un nouveau site à Mers El Kebir pour renforcer ses actions. A l’entreprise de wilaya «Oran vert» sise à Bir El Djir disposant d’une pépinière de plus de 11 hectares, il s’est déclaré satisfait du travail fourni par ses travailleurs, les encourageant à vendre leurs produits pour assurer un équilibre financier, outre le renforcement en moyens telles que des serres multi-chapelles.