<span style='text-decoration: underline;'>Près-congrès de l’UGCAA de la région ouest et sud-ouest</span>:<br><span style='color:red;'>Appel aux commerçants à participer massivement aux élections présidentielles</span>

Le coordinateur général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchohra, a appelé jeudi à partir d’Oran les commerçants et artisans à participer massivement à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

«Il s’agit du destin de notre pays. Nous n’avons d’autres ambitions que celles de contribuer à l’effort de développement et de la stabilité de notre pays et nous appelons de pied ferme tous les adhérents de l’UGCAA à participer massivement au scrutin du 12 décembre prochain», a déclaré M. Benchohra en sa qualité de porte-parole officiel de l’UGCAA, qui a présidé les travaux du pré-congrès de la région ouest et sud ouest de leur organisation syndicale, deuxième du genre après celui organisé récemment à Constantine. Dans une allocution d’ouverture de ce pré-congrès, organisé en prévision de la tenue du 6e Congrès national prévu les 8 et 9 janvier 2020, le coordinateur général de ce syndicat a salué au passage les efforts de l’ANP pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité du pays.

Les délégués des bureaux de wilaya de l’Union générale des Commerçants et Artisans algériens ont soulevé, dans leurs interventions, nombre de problèmes en lien avec leurs activités dont celui des charges sociales et fiscales. «Nous avons de lourdes charges sociales et fiscales et nous sommes en droit de demander à l’Etat de procéder à un allègement des cotisations à la Caisse d’assurance sociale des non salariés (CASNOS) et des impôts», a souligné un délégué du bureau de la wilaya de Saïda de l’UGCAA, Mohamed Djamel Kerkou..

«Nous souhaitons la représentation des commerçants au sein des commissions de recours des impôts comme auparavant», a enchaîné un représentant de la commission nationale de préparation du congrès de l’UGCAA, Kouider Dani. Plus de 180 délégués issus des 15 wilayas de l’ouest et sud ouest du pays ont pris part à ce pré-congrès de l’UGCAA.