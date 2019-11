<span style='text-decoration: underline;'>CCIO</span>:<br><span style='color:red;'>Appel aux opérateurs économiques à adhérer au programme de conformité aux règles de la concurrence</span>

Un appel a été lancé aux opérateurs pour adhérer au programme de conformité aux règles de la concurrence, lors d’un séminaire d’information sur le rôle, les missions et les procédures de saisine du Conseil de concurrence, organisé mardi à Oran.

Le directeur des études au Conseil de la concurrence, Abdelaziz Kourougli a fait savoir que le programme de conformité aux règles de la concurrence a eu des réactions favorables de la part d’une vingtaine d’adhérents seulement, dont Sonatrach, Sonelgaz, Saïdal et SNVI, affirmant que ce programme a été diffusé à l’adresse de 71 entreprises qui évoluent dans divers secteurs d’activité, de 29 organisations professionnelles et d’associations de la protection des consommateurs, soit près de 32.000 adhérents. «Notre cheval de bataille est de faire adhérer volontairement les opérateurs économiques au respect des règles de la concurrence», a souligné Mohamed Medjahed, membre permanent du Conseil de la concurrence lors de cette rencontre, organisée au siège de la Chambre de commerce et de l’Industrie de l’Oranie (CCIO) en partenariat avec la direction du commerce de la wilaya d’Oran. Le Conseil de la concurrence a traité, depuis sa réactivation en janvier 2013, un nombre considérable d’affaires dans divers secteurs aussi bien public que privé, a-t-il indiqué à l’adresse de l’assistance formée de cadres de la direction du commerce de la wilaya d’Oran, de chefs d’entreprises, d’universitaires et de représentants de la société civile. Au passage, il a mis en avant l’importance de l’Oranie en tant que «pôle de croissance ayant sa véritable place dans l’édifice et la sphère économiques grâce au dynamisme de ses opérateurs économiques qui s’initient aux règles de droit de la concurrence à travers le programme de conformité».

La rencontre a été marquée par l’intervention du rapporteur général au Conseil de la concurrence, Boumediène Saadi, qui s’est attardé longuement sur les procédures d’instruction des demandes d’avis, des plaintes et des notifications de concentrations économiques. Les débats ont porté notamment sur les procédures de saisine du Conseil de la concurrence, son rôle en tant qu’institution administrative en lien avec les compétences judiciaires, ses relations avec les autorités sectorielles, sa coopération en harmonie avec les règles de la concurrence avec les autorités de la concurrence transfrontalière dont les organes des pays du Moyen Orient et Afrique du nord (MENA ), de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de l’Union européenne.