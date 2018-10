<span style='text-decoration: underline;'>Mustapha Guitouni </span>:<br><span style='color:red;'>Appel d’offres pour la production de 150 Mégawatts à partir de l’énergie solaire</span>

Un appel d’offres à l’intention des investisseurs nationaux sera prochainement lancé en vue de la production de 150 Mégawatts (MW) à partir de l’énergie solaire, a annoncé lundi à Oran le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, accompagné de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati. «Il s’agit d’un appel d’offres national par voie de mise aux enchères», a précisé M. Guitouni dans son discours prononcé à l’ouverture de la 9ème édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA 2018). «Bien qu’elle s’adresse essentiellement aux investisseurs, cette opération n’exclut pas pour autant les partenaires étrangers dont la participation peut se faire dans le cadre des joint-ventures», a expliqué le ministre de l’Energie.

L’appel d’offres sera présenté dans ce cadre par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) qui prévoit, à cet effet, une rencontre le 22 octobre prochain à Alger au profit des opérateurs nationaux et de leurs partenaires, a-t-il fait savoir. Cette séance, a ajouté M. Guitouni, permettra «d’expliciter tous les critères devant être observés par les intéressés afin qu’ils puissent participer à la relève de ce défi».

Le ministre de l’Energie a rappelé que cette opération faisait partie d’un programme ambitieux impulsé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la production de 22.000 MW. «Les panneaux solaires ne seront pas importés», a indiqué M. Guitouni pour insister sur «la dynamique industrielle nationale devant accompagner ce programme à toutes les chaînes de production, avec la création prévue de quelque 700.000 emplois».

Le ministre a également mis l’accent sur d’autres volets, dont le climat d’affaires attractif pour l’investissement local et étranger, et la formation des compétences à travers les universités et instituts spécialisés. L’intérêt environnemental des énergies renouvelables a été, quant à lui, mis en avant par Mme Zerouati qui a notamment évoqué la concrétisation des engagements du pays aux plans national et international. La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a également souligné les avancées enregistrées à la faveur des dispositifs allant dans le sens de la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et de l’encouragement des jeunes entreprises à investir dans l’économie verte.

Mme Zerouati a aussi mis en exergue le plan d’action de son département dans le cadre de la politique nationale de l’environnement qui confère un rôle essentiel aux ressources humaines. Une centaine d’exposants, dont une majorité d’opérateurs algériens, participent au Salon «ERA 2018» qui se tient jusqu’au 17 octobre au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran (CCO).

«Pour l’émergence d’une filière nationale dans les énergies renouvelables» est le slogan de cette nouvelle édition dont la cérémonie d’ouverture a été suivie par de nombreux invités, à l’instar de l’ambassadrice de la République Tchèque en Algérie.