Appelez depuis l’Algérie vers l’étranger à partir de 10 DA la minute seulement

Ooredoo, leader technologique, rapproche ses clients de leurs proches et familles et lance à partir du 1er jour du mois de Ramadhan, trois nouveaux forfaits permanents sur les appels internationaux vers plus de 50 pays et à des tarifs exceptionnels.

En effet, durant le mois sacré, les clients de Ooredoo peuvent effectuer des appels vers l’international au prix d’un appel local à partir de 10 DA / minute seulement. Les nouveaux tarifs de Ooredoo sont déclinés en trois forfaits comme suit :

• Pour 100 DA : la tarification des appels est de 10 DA/minute pour 40 pays et 20 DA/ minute pour 18 pays, valable 01 heure.

• Pour 200 DA : la tarification des appels est de 10 DA/minute pour 40 pays et de 20 DA /minute pour 18 pays, valable 24 heures.

• Pour 1000 DA : la tarification des appels est de 10 DA/minute pour 40 pays et de 20 DA/minute pour 18 pays, valable 7 Jours.

Ainsi, les clients Ooredoo peuvent accéder à cette option à partir de leur crédit rechargé pour les particuliers et le crédit du forfait pour les clients entreprises, en composant *310# ou *151# et choisir le forfait qui leur convient.

Le client a également la possibilité de consulter et vérifier la liste des pays qui souhaite appeler directement sur le site de Ooredoo : www.ooredoo.dz ou en appelant le service client au : 333.

Avec cette nouvelle offre, Ooredoo enrichit l’expérience de ses clients en leur offrant la possibilité de communiquer avec leurs familles et proches à travers le monde à des tarifs préférentiels.

Le Département des Relations Publiques et Médias Ooredoo