<span style='text-decoration: underline;'>Secrétaire général de la wilaya d’Oran, Si Ali Meddah </span>:<br><span style='color:red;'>Appels à renforcer en main d’œuvre le chantier de réalisation de l’Ecole de police de Gdyel</span>

Le Secrétaire général de la wilaya d’Oran, Si Ali Meddah a instruit, mercredi, le chef de file du groupement conjoint d’entreprises algéro-coréen-espagnol à renforcer en main d’œuvre le chantier de réalisation de l’Ecole de police de Gdyel (Oran) pour pouvoir livrer le projet dans les délais, soit en 2019.

Le chantier est pratiquement à l’abandon et il faut focaliser en priorité d’ici septembre à renforcer le chantier en travailleurs et, si c’est nécessaire, en main d’œuvre étrangère», a jugé le responsable, lors d’une visite sur site en présence de cadres de la sûreté de la wilaya.

«Il n’y a ni problèmes de matériaux de construction, ni d’agrégats et le projet a trop duré», a-t-il fait remarquer, déplorant le manque d’effectif au niveau de ce chantier. Pour sa part, le chef de file du projet a soulevé le problème d’un avenant, dont les prix ont été contestés par la direction des équipements publics de la wilaya d’Oran.

A ce sujet, un représentant de la direction des équipements publics de la wilaya a expliqué que le projet, dont le taux d’avancement des travaux est à 30 % accusait un retard pour défaut de paiement, assurant qu’»une tranche de 2.1 milliards DA a été payée».

Ce projet d’un coût de 8 milliards DA est implanté sur une superficie de plus de 40 hectares, parallèlement à la RN n 11 à l’entrée de Gdyel, une commune chef-lieu de daïra, située à l’est d’Oran. Il prévoit une école 1.500 places pédagogiques composée de plusieurs blocs administratifs, de formation, de structures sportives et autres annexes, selon la fiche technique.