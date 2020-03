<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Appels aux pharmaciens pour respecter les procédures commerciales en matière de prix </span>

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens officiant à travers le territoire, a saisi les pharmaciens pour respecter les procédures commerciales en matière de prix, s’agissant notamment des produits fortement sollicités, conséquemment à l’apparition des cas d’infection au coronavirus en Algérie.

Dans un communiqué rendu public par ledit Ordre, les pharmaciens sont ainsi conviés au «respect des procédures commerciales en matière de prix», citant notamment ceux des gels hydro-alcooliques, des masques et autres gants, tout en «veillant à la qualité des produits proposés, et s’assurant de la fiabilité de leurs provenances». Les concernés sont, en outre, invités à «prioriser» les personnes exposées au risque de contamination, de rester «disponibles et particulièrement vigilants» pour mener à bien la campagne de sensibilisation ainsi que l’application des recommandations mises en place par les autorités sanitaires afin de contenir le risque de propagation du coronavirus.

Par ailleurs, l’ordre national des pharmaciens recommande à ces derniers de «ne pas oublier de se protéger en prenant toutes les mesures qui s’imposent», tout en leur signifiant que «dans ce contexte particulier, il est du devoir de chacun d’eux de prêter son concours et de faire preuve de responsabilité et d’abnégation au service de la protection de la santé publique».

La même source exprime enfin, son «inquiétude et sa préoccupation» face au risque de propagation et d’évolution de l’épidémie actuelle, et se dit «sensible aux inquiétudes exprimées par les citoyens».

Pour leurs côtés, le syndicat national algérien des pharmaciens d’officine Snapo, avaient tenu à informer les autorités sanitaires, et l’opinion publique, de sa mobilisation pour lutter contre le coronavirus. le syndicat a affirmé que les officines et pharmacies, à travers le territoire national, accueillent quotidiennement des millions de citoyens en vue de leur dispenser des produits pharmaceutiques, et autres dispositifs médicaux; mais aussi en vue de les conseiller sur les gestes d’hygiène et de prévention. Ainsi, la demande en rapport avec certains produits augmente: Gel hydro alcoolique, gants, bavettes, alcool etc. Mais les pharmaciens font tout leur possible pour satisfaire la demande de la population et la rassurer. Malheureusement, les pharmaciens font face à une spéculation qui s’accentue de jour en jour. Ces produits connaissent une augmentation des prix inhabituelle, et une disponibilité très limitée, du fait de l’intervention de plusieurs intermédiaires entre le producteur ou l’importateur d’un côté, et les pharmaciens d’officine d’un autre côté.

Le Snapo avait averti que ces produits se vendent aussi dans des commerces qui n’ont aucun droit de les vendre. La création des stocks en dehors du secteur autorisé va aggraver, selon le syndicat, la situation en matière de disponibilité et va créer une déperdition incontrôlable.

Noreddine Oumessaoud