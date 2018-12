<span style='text-decoration: underline;'>Amélioration des activités d’hôtellerie et de restauration </span>:<br><span style='color:red;'>Approbation de deux nouveaux décrets exécutifs</span>

En plus des projets touristiques en cours de réalisation dans plusieurs wilayas du pays, le secteur a besoin d’encadrement et de réglementation de l’activité des opérateurs et celle des tiers. C’est dans cet objectif que deux nouveaux décrets exécutifs pour l’amélioration des activités d’hôtellerie et de restauration sont en cours d’approbation.

L’ annonce a été faite par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Abdelkader Ben Messaoud, qui précisait, jeudi dernier, la mise à jour prochaine des textes régissant l’activité des agences de voyages et guides touristiques.

Intervenant au Sénat, le ministre a affirmé que le Gouvernement a approuvé récemment deux nouveaux décrets exécutifs relatifs à l’amélioration de l’activité de l’hôtellerie et de la restauration ,» en attendant, l’actualisation prochaine des textes régissant les activités des agences de voyages et des guides touristiques» dans un souci d’adaptation aux développements que connait le secteur en Algérie et aux orientations du Gouvernement pour consolider la décentralisation.

Il a affirmé que le gouvernement a tracé pour programme de convaincre les touristes algériens de passer leurs vacances à l’intérieur du pays.

M. Benmessaoud a appelé dans ce cadre à «mettre en œuvre des programmes promotionnels d’envergure, vulgariser les potentialités touristiques disponibles et promouvoir les fêtes locales et manifestations culturelles».

Le ministre a indiqué qu’il est nécessaire d’encadrer et d’organiser les saisons touristiques, d’encourager les opérateurs à soutenir la dynamique du tourisme intérieur en proposant des tarifs raisonnables, de promouvoir les services et de conclure des partenariats avec les secteurs concernés comme les Transports, la Culture et l’Intérieur et des Collectivités locales afin d’intensifier les efforts consentis pour la promotion du tourisme intérieur.

Saison estivale : Vers l’intensification des visites de vérification

M. Benmessaoud a affirmé concernant la prochaine saison estivale « que son département s’employait à l’intensification des visites de vérification, avant et après la saison, en vue de s’assurer de la réunion des conditions nécessaires à la détente et aux loisirs, et ce au niveau des plages avant leur exploitation, et à la coordination locale avec les secteurs de culture et de loisirs au profit des estivants ».

Il a affirmé qu’il y’aura l’inspection des infrastructures d’accueil, l’encouragement des échanges entre les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, afin de permettre à un plus grand nombre de familles et de jeunes à revenus modestes de profiter de leurs vacances, soulignant, à ce propos, le rôle de la Commission nationale de préparation de cette saison avec la participation de tous les secteurs concernés.

Pour ce qui est de la protection des monuments archéologiques et historiques et leur exploitation dans l’activité touristique, le ministre a insisté sur l’impératif de «protéger ce patrimoine et de le mettre à profit pour valoriser la destination Algérie».

Il a indiqué que l’Algérie était «un musée à ciel ouvert recelant des trésors patrimoniaux, matériels et immatériels à très haute valeur et confirmant l’ancrage profond de la civilisation de la société dans l’histoire». le ministre a fait état, par ailleurs, d’une étude en cours au niveau de son département ministériel en vue de la réhabilitation de 50 monuments touristiques archéologiques, estimant que le patrimoine archéologique est «l’un des piliers du développement du tourisme en Algérie, d’autant, a-t-il dit, que le tourisme n’est pas seulement une activité de loisirs et de détente, mais aussi un moyen pour faire connaitre la culture et les traditions des régions accueillant les touristes».

Enfin le ministre a annoncé que son département « s’attèle actuellement à intégrer l’ensemble des monuments et sites archéologiques et fondements civilisationnels et culturels à tous les pôles touristiques sans exclusive, à garantir les publications en diverses langues et leur distribution à l’intérieur et l’extérieur du pays et à généraliser l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ».

Alger: Samir Hamiche