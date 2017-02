<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Approvisionnement de la ville en eau de mer dessalée avant l’été prochain</span>

La population de la ville de Mascara sera approvisionnée en eau de mer dessalée avant la prochaine saison estivale, a-t-on appris mercredi à Mascara du président directeur général de l’entreprise nationale de l’aménagement hydraulique chargée du projet.

Aissat Chiheb a indiqué, à la presse lors de la visite du tronçon sud du projet d’alimentation de la wilaya de Mascara en eau de mer dessalée en compagnie du wali de Mascara, Salah El Affani, que la construction et l’équipement des stations de pompage et de réservoirs d’eau liés à cette conduite seront achevés en fin mars prochain pour effectuer ensuite des essais techniques sur le réseau d’alimentation de Mascara et des communes avoisinantes. Le responsable dont l’entreprise publique gère la réalisation du tronçon sud du projet d’alimentation de 19 communes de la wilaya de Mascara en eau de mer dessalée à travers le couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a ajouté que son entreprise et autres accompagnatrices ont doté dernièrement en moyens humains et matériels tous les chantiers oeuvrant à la réalisation et l’équipement de quatre stations de pompage et d’un nombre de réservoirs dont un de 15.000 mètres carrés dans la commune de Bouhenni et un autre de 30.000 m3 à Mascara, ce qui a permis de rattraper le retard accusé dans certains chantiers. Le wali de Mascara a insisté, pour sa part, sur le suivi du projet qui contribuera à une alimentation régulière et continue de la wilaya en eau potable et permettra d’orienter les eaux superficielles vers l’irrigation.

Le tronçon sud au profit de Mascara et de communes limitrophes comporte quatre stations de pompage, des conduites et adductions de 52 kilomètres, un réservoir d’eau de 30.000 m3 à Sidi Abdeldjebbar dans la commune de Mamounia et un réservoir de récupération de 15.000 m3 à Bouhenni, a-t-on indiqué signalant que cet apport fournira 40.000 m3/jour d’eau potable à la population du chef-lieu de wilaya.