<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span> :<br><span style='color:red;'>Après le match face au GCM, des satisfactions et des choses à revoir</span>

Le coach Belatoui a tiré beaucoup d’enseignements de la joute amicale, disputée face au GCM, vendredi passé. Au terme de la partie, le responsable technique Hamraoui semblait satisfait du comportement de ses éléments sur le terrain.

Le résultat positif de 2 à 1, l’importait peu, mais c’est plutôt le rendement de chacun de ses poulains, qui l’intéressa en premier lieu. Même si de bonnes choses on été réalisées, le coach a tout de même décelé certaines lacunes, qu’il veut de suite corriger avant le RCR. Et ce, pour que son équipe puisse rester sur sa lancée, après les bons résultats réalisés face au CRB, puis face à l’OM. Belatoui, veut en somme confirmer, lors de la prochaine rencontre de championnat à Relizane. Toutefois, profitant de cette trêve, le technicien Hamraoui a programmé pour mardi prochain un autre match amical, avant la troisième rencontre du MCO. Ce sera face à l’ES Mostaganem, match prévu sur la pelouse de Zabana. Une bonne occasion pour le staff technique, afin de corriger les erreurs et mettre en place une bonne stratégie, qui permettra aux Hamraouas d’affronter en toute sérénité les Relizanais, tout en revenant à la maison avec un bon résultat. Côté effectif, Belatoui, ne veut pas parler de titulaires à part entière. Et seuls les plus en forme, peuvent prétendre être de la partie. Il pousse ses éléments à redoubler d’efforts, pour gagner leur place, car à ses yeux, tous les joueurs sont de potentiels titulaires. Alors ils doivent batailler pour cela. Pour lui, tous les joueurs auront leur chance. C’est dire, que la concurrence sera dure. Mais il est utile de signaler, que certains joueurs ont bel et bien gagné leur place, parmi le onze titulaire, en raison de leurs bonnes capacités techniques et physiques, et qu’ils seront des éléments essentiels sur le terrain. On citera entre autres, les défenseurs Delhoum et Aoued, qui ne cessent de s’illustrer et de gagner des galons. En tous les cas, Belatoui, ne va certainement se hasarder à opérer des changements au sein de son onze, qui a ramené un bon résultat face au CRB, et qui a battu Médéa le week-end passé à Zabana. Tout sera donc clair pour Belatoui, à l’issue du match amical de ce mardi face à l’ESM.

Reprise hier à Zabana

Après avoir bénéficié d’une journée de repos, accordée par le staff technique, les Hamraouas ont repris leur travail hier après-midi, pour préparer leur match derby face au RCR, samedi prochain, en déplacement à Relizane. Les camarades de Berramla, devront poursuivre leur préparation aujourd’hui, avec au menu, deux séances d’entraînement.

B. Sadek