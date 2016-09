Après le pétrole, les cerveaux

A moins de dix jours de la réunion des pays producteurs de pétrole à Alger, le secteur de l’Energie revient au devant de la scène et pose la problématique question du devenir énergétique du pays et des réelles perspectives qu’offre ce secteur pour l’économie nationale, ainsi que la durabilité du système de consommation, adopté par tous les gouvernements depuis la nationalisation des hydrocarbures. Le secteur de l’Energie est donc à l’honneur. Et à ce propos, les gestionnaires de cet important pan de l’économie nationale, ne semblent pas miser spécialement sur le gaz de schiste, mais mettent en avant l’énergie solaire, comme principale alternative aux hydrocarbures.

Cette mise en évidence n’aura pas été simplement théorique. De véritables projets, dont certains sont en phase de maturation au plan opérationnel. Faute de bonne médiatisation sans doute, on n’en sait pas grand chose. Mais qu’à cela ne tienne, les Algériens sont invités à voir l’énergie autrement et ce sont des cerveaux algériens qui s’emploient dès maintenant, à construire cette nouvelle vision du secteur national de l’énergie.

Actuellement, à ses premiers balbutiements, la stratégie énergétique nationale a néanmoins le mérite d’exister, et surtout de s’appuyer sur les énergies renouvelables. Et Dieu sait, notre immense et inépuisable réserve en la matière. Et l’insistance que l’on devine aisément dans la recherche de solution satisfaisante, pour l’exploitation de ces gisements, finira sans doute un jour par porter leurs fruits, au sens où un laboratoire algérien implanté en Algérie, finira par découvrir la formule qui permettra une exploitation pérenne et économique de l’énergie solaire à toute heure de la journée. Il est vrai, en effet, que le couple gaz/soleil n’est pas éternel, pour cause de limite de l’énergie fossile.

Bref, même si cette stratégie n’est pas assez bien expliquée au grand public, elle aura tout de même ouvert la voie à une autre façon de voir l’Algérie, celle des cerveaux de la créativité. Cette Algérie là, existe vraiment. Il suffit de la laisser s’exprimer.

Par Smaïl Daoudi