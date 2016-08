Le centre commercial Ardis, installé dans la capitale depuis deux années maintenant, s’implantera prochainement à l’ouest du pays, plus précisément à Oran. Plus grand centre commercial en Algérie avec une superficie de 16 200 m², Ardis, détenu par Abdelouahab Rahim, entame ainsi son expansion vers d’autres wilayas du pays. L’établissement situé à Oran, sera lancé cette année et sera situé au quartier El Yasmine. Après avoir concurrencé le Centre commercial de Bab Ezzouar dans la capitale Alger, Ardis concurrencera également le géant français de la grande distribution Carrefour, dont le come-back serait attendu en avril 2015. Un hyper marché d’environ 7.800 M² verra le jour à Alger. Les bambins pourront bientôt s’adonner aux joies des loisirs en profitant des commodités offertes par Ardis pendant que les parents pourront vaquer à leur shopping en faisant le choix entre les griffes connues comme Adidas, Lacoste et Reebock. Les femmes se parfumeront et se maquilleront à la mode Must. Ardis propose des rayons entiers achalandés de divers produits qui seront proposés aux clients. On y trouvera de l’agroalimentaire, mais aussi de l’habillement et un coin dédié aux femmes. Boulangerie, boucherie et laitage sont aussi au menu. Les produits maraîchers sont également disponibles. Les fruits juteux d’Algérie ne manqueront pas d’allécher les gourmets. L’accent est mis sur le made in Algérie et sur les prix accessibles. Ce sont les commodités offertes par la grande distribution qui seront appréciées par les clients. Dans ce secteur, il n’y a plus de monopole. A côté de cet espace, il y a plusieurs dizaines de marques qui s’offrent aux clients à la galerie marchande. A Alger, tout y est pour le bien du client dont les huit restaurants ou l’on propose des pizzas, salades et spécialités italiennes qui se côtoient. Son ouverture officielle à Alger a été faite à l’occasion de la célébration du 50éme anniversaire de l’indépendance nationale.

Situé du côté de la Sablette, non loin de l’hôtel Hilton d’Alger, Ardis, qui est ouvert de 10 à 22 H, bénéficie en outre du beau paysage de la baie d’Alger qui fait face à la Méditerranée. Il dispose d’un grand parking pour accueillir jusqu’à 5 000 véhicules. Les visiteurs peuvent ainsi venir faire leurs achats ou prendre l’air marin et stationner gratuitement. A l’image du vieil Alger, le centre commercial doté d’un décor historique arabo-musulman remontant notamment à l’époque turque, dispose de sept portes d’entrée et d’un aquaparc sophistiqué.

Mohamed Aissaoui