<span style='text-decoration: underline;'>Conseil de la Nation </span>:<br><span style='color:red;'>Arkab souligne l’impératif de hisser les explorations pétrolières </span>

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a souligné hier, l’impératif de hisser les explorations pétrolières à de hauts niveaux et ce, afin de rattraper le retard que connait l’Algérie dans ce domaine.

Il a estimé que le pays n’exploite pas assez les ressources énergétiques et plus précisément les hydrocarbures. Intervenant au Conseil de la Nation lors d’une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi régissant les activités hydrocarbures, le ministre a affirmé que les ressources nationales en matière d’hydrocarbures «n’étaient pas suffisamment exploitées», d’où l’impératif de redoubler d’efforts pour rattraper le retard jusque-là enregistré.

Pour appuyer ses dires, le ministre a avancé des chiffres, affirmant que les explorations pétrolières étaient insuffisantes malgré le potentiel de l’Algérie reconnu mondialement, recélant d’ailleurs des bassins sédimentaires dépassant 1,5 million de km2.

Pour ce qui est du volume des énergies conventionnelles inexploitées, le ministre avance le chiffre de 40%. « Seulement 60% des réserves conventionnelles en hydrocarbures ont été jusque-là exploitées, alors que les réserves gazières font l’objet de contrats d’exportation à l’horizon 2030, d’où l’impératif de développer les réserves de pétrole existantes au moment opportun pour pouvoir en bénéficier au-delà de cette échéance.

Les travaux de prospection et de développement des hydrocarbures requièrent une forte mobilisation de ressources financières et de moyens techniques, voire même une bonne maitrise des technologies de pointe, une bataille mondiale cristallisée au niveau des grandes puissances », a-t-il affirmé.

M. Arkab a évoqué un autre problème lié à la hausse de la demande interne en matière de consommation de gaz et du pétrole. Il a ainsi affirmé que «la demande interne en matière de gaz et de produits pétroliers connait une hausse annuelle de 7%, c’est-à-dire au-deçà des moyennes enregistrées sur le marché mondial, a souligné le ministre, lequel a estimé que ce taux peut engendrer un déficit structurel à l’horizon 2025-2030.

Dans ce cadre, il a tenu à rappeler que les contrats d’exportation du gaz pour la période post 2020 devraient être rétablis dans un cadre juridique adapté permettant d’améliorer les conditions d’investissement du point de vue juridique, institutionnel et fiscal. Expliquant les raisons derrière la baisse des activités d’exploration, le ministre évoque notamment le problème de la prise en charge des fardeaux financiers par Sonatrach seule, rappelant que le projet de loi propose trois autres types de contrats de partenariat, en l’occurrence le contrat de partage de production entre la Sonatrach et ses partenaires au terme duquel est attribuée, en cas d’une exploration pétrolière, une part de production ne dépassant pas les 49% au co-contractant pour le remboursement de ses coûts pétroliers avec une rémunération imposable.

Rappelant aussi d’autres modalités de la loi sur les hydrocarbures, le ministre a affirmé qu’il s’agit également du contrat de services à risque et du contrat de participation auquel le taux de participation de la Sonatrach est fixé à un minimum de 51%.

Il est à rappeler que le projet de loi sur les hydrocarbures a renforcé les missions du contrôle et de régulation des deux organes, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

Sur le plan de l’investissement dans le domaine des hydrocarbures non conventionnels et offshores, le projet de loi prévoit des taux réduits de la redevance Hydrocarbures, qui ne saurait être inférieur à 5%, et de l’impôt sur le Revenu plafonné à 20%.

Dans le classement des pays ayant la plus grande réserve de schiste, l’Algérie occupe la 3e place au monde.

Synthèse S. H.