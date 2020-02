<span style='text-decoration: underline;'>Réfutant l’existence d’instabilité au sein de la Sonatrach </span>:<br><span style='color:red;'>Arkab souligne l’urgence d’aller vers la transition énergétique </span>

Alors que l’Algérie a fêté le 24 février dernier le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l’UGTA, la nécessité pour que le pays fasse au plus vite sa transition énergétique a été réitérée à cette occasion.

L’objectif de sortir de la dépendance aux hydrocarbures et passer à l’énergie verte, moins polluante, a été tracé par l’Algérie depuis quelques années à travers un plan du développement des ressources alternatives comme le solaire. Ce plan a été détaillé par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, lors de son passage, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. Le ministre a souligné l’urgence d’aller vite à la transition énergétique, faisant savoir sur l’augmentation effrénée de la consommation nationale.

Affirmant que le passage rapide à une transition énergétique figure dans le Plan d’action du gouvernement, d’autant que, indique M. Arkab, la consommation locale en énergie a connu une ascension durant l’année passée. « Nous constatons que nous continuons à beaucoup consommer en matière d’énergie en local et ça devient très inquiétant par rapport à nos productions actuelles », constate-t-il.

Il a également donné quelques chiffres de la consommation nationale en énergie électrique. Il a fait savoir, ainsi, que durant l’année 2019, un pic de consommation de l’électricité a été enregistré au mois d’aout passé qui est de l’ordre de 15 600 Mégawatts.

Pour ce qui est du gaz, M. Arkab a indiqué que la consommation locale est située à 43 milliards M3 dont 20 milliards M3 de gaz sont destinés à la production de l’électricité. En matière de produits pétroliers, il a souligné que l’Algérie a enregistré aussi un pic de consommation qui est de l’ordre de 15 millions de tonnes durant l’année 2019, ce qui représente une progression de 7% par rapport à l’année 2018.

« C’est pour la première fois qu’on atteint ces chiffres »,-a-t-il fait remarquer, déplorant « le mode de consommation un peu particulier où nous consommons sans maitrise de l’énergie ; c’est pour cela que nous devons aller vers cette transition bien réfléchie et élaborée avec une stratégie très claire », a-t-il déclaré. Dans ce cadre, M. Arkab a souligné aussi « la nécessité d’identifier l’ensemble des acteurs qui nous permettent d’aller vers la vraie transition énergétique et elle est dans le Plan d’action du gouvernement, issu des engagements du président de la République. Il s’agit d’un engagement stricte et sérieux ».

Évoquant d’autres sujets tels que la production nationale, les exportations et les prix du baril, M. Arkab a souligné que le secteur a vécu une année 2019 difficile.

Il fait savoir que durant l’année passée, il y a eu baisse des exportations de gaz vers l’Europe en raison des changements climatiques. «Il y a eu un phénomène un peu spécial. Nous n’avons pas eu de grands tirages de quantités vers l’Europe. Nous avons réduits nos ventes vers l’Europe de 22% par ce temps clément qui a sévi en Europe durant l’hiver 2019. On voit la même chose cette année ». Il a souligné aussi la baisse des prix du baril qui sont passés de 71 à 64 dollars en moyenne, ce qui a généré la baisse des recettes des hydrocarbures.

Interrogé sur la situation à la Sonatrach et le changement fréquent de PDG, le ministre a réfuté l’existence d’instabilité au sein de la compagnie nationale.

« Je ne vois pas une instabilité à la Sonatrach. C’est toujours le management de la Sonatrach qui prend la tête de la Sonatrach », a-t-il argumenté. Et d’ajouter : « La Sonatrach, c’est une équipe de compétences. Changer le PDG, et avec le niveau de compétences autour de lui, n’a pas d’impact sur l’activité de la Sonatrach. C’est une continuité ».