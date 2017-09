«Arracher un arbre pour planter un bidonville…»

Depuis toujours, à l’arrivée de chaque nouveau wali à Oran, bon nombre d’énergumènes de la scène locale, s’empressent de se faire remarquer à travers les éternelles jérémiades sur l’état des lieux de la cité et les éloges inconsidérées au responsable à peine installé. Dénonçant le plus souvent la gestion du prédécesseur, ces agitateurs attitrés, étalent leur présumé savoir et leur fausse analyse de la société locale, oubliant au passage qu’ils sont eux-mêmes, les premiers fossoyeurs de la cohésion sociale, indispensable au développement et au progrès. Reprenant les slogans sur les ambitions partagées, d’inscrire enfin la ville au rang des métropoles modernes, ils font l’impasse sur leurs profils et leur parcours de prédateurs professionnels, qu’ils tentent vainement de camoufler, derrière les façades d’une activité associative ou partisane, aux contours ambigus. Profitant de la «générosité» d’un système de gouvernance qui récompense ceux qui servent ses intérêts, profitant de la marginalisation et de l’auto-exclusion, des véritables élites intellectuelles et sociales, profitant du désordre hallucinant, marquant tous les secteurs de la vie collective, ces opportunistes de tous bords, ne cessent de cultiver les ambivalences et de nourrir les démons de la division, notamment à travers le tribalisme primaire qui entoure le choix des candidats aux prochaines élections locales. Jamais la ville d’Oran n’a connu un tel niveau de mépris et de renoncement, face à une terrible invasion de la médiocrité et de la prédation. Loin de pouvoir faire émerger de nouvelles légitimités qui pourront, dans les faits et dans une conquête de tous les jours, redorer le blason terni de cette grande et merveilleuse cité oranaise, la société locale déstructurée se morfond dans les entraves, les contraintes et les dérives de gestion. Il existe encore fort heureusement, quelques rares personnalités locales, bien téméraires qui ne cessent de se battre contre toutes ces formes de régression. Pour eux, comme l’affirme souvent le Maire, M. Norredine Boukhatem, dire que: «Oran est ville méditerranéenne, n’est pas un simple et nouveau slogan, mais une réalité historique incontournable, qui doit être aujourd’hui rétablie, à travers des actions, mais aussi des mentalités et des comportements, dignes des citadins oranais et des nombreuses célébrités qui habitaient la ville». Avec les déficits en moyens d’expertise et de technicité indispensables, à la réhabilitation du patrimoine architectural et historique, avec le fléau du vieux bâti et la prolifération des bidonville, avec les dysfonctionnements et le laxisme prémédité dans la maintenance urbaine et la gestion des principaux dossiers, Oran, ici et là, ne cesse de prendre les allures d’un Douar. N’importe qui, disait le Maire d’Oran, peut y venir pour «arracher un arbre et planter un bidonville…».

Par S.Benali