<span style='text-decoration: underline;'>Emigration clandestine </span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 14 personnes dont des passeurs à Oran</span>

Les éléments de la Gendarmerie nationale à Oran ont arrêté, dimanche, 14 personnes, dont des passeurs, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine par mer, a-t-on appris lundi de ce corps de sécurité.

La deuxième section de sécurité et d’intervention (SSI) de la Gendarmerie nationale de Misserghine a intercepté lors d’un barrage de contrôle au carrefour «Ain Khadidja» (commune de Mers Kébir), six personnes à bord d’un véhicule sans documents, avec en leur possession des devises et des sacs à dos contenant des vêtements et des gilets de sauvetage, a-t-on indiqué.

L’enquête approfondie avec les mis en cause a renseigné sur l’organisation d’une traversée clandestine en mer et permis d’identifier et d’arrêter l’organisateur, a-t-on ajouté. Aussi, un plan minutieux mis en £uvre par des éléments de la brigade de Gendarmerie d’Ain Turck, une brigade de proximité soutenus par ceux de la SSI de Bousfer dimanche soir à la plage de Bousfer a permis l’arrestation de 7 autres personnes se préparant pour une traversée clandestine par mer, dont des passeurs et des aides, en plus de la saisie d’un plaisancier, de matériel, de 10 bidons en plastique pleins d’essence et d’une boussole, a-t-on encore signalé.

Une enquête a été ouverte par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Ain Turck.