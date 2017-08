<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 17 contrebandiers dans l’extrême sud du pays</span>

Dix-sept (17) contrebandiers ont été arrêtés lundi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans l’extrême sud du pays, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, le 31 juillet 2017 à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), dix-sept (17) contrebandiers et saisi sept (07) camions, 28,2 tonnes de denrées alimentaires, 17 000 litres d’huile de table, 19 176 boîtes de biscuits et divers outils d’orpaillage», note la même source. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi à Biskra, 4ème Région militaire, «deux 02 camions chargés de 40 000 paquets de cigarettes, tandis que des Gardes-frontalières ont saisi 10,3 kg de corail brut à El Tarf (5ème Région militaire)», ajoute le communiqué. Par ailleurs, des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontalières «ont intercepté 19 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar et Ouargla».