<span style='text-decoration: underline;'>Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 73 individus et saisie de 3.634 comprimés psychotropes</span>

Soixante treize (73) individus ont été arrêtés et 3.634 comprimés psychotropes et 27 armes blanches ont été saisis durant les dernières 48h dans le cadre de descentes menées par les éléments de la sûreté nationale dans plusieurs quartiers de la capitale, a indiqué, vendredi, un communiqué des services de la sûreté nationale.

«Des descentes menées, durant les dernières 48h, par les éléments de la sûreté nationale de la wilaya d’Alger dans plusieurs quartiers et points noirs de la capitale, se sont soldées par l’arrestation de 73 individus pour leur implication dans divers crimes, dont la possession et le trafic de drogues et de psychotropes et le port d’armes blanches prohibées», ajoute le communiqué, précisant que ces mêmes opérations ont permis la saisie de «3634 comprimés psychotropes, 108 grammes de kif traité, et 27 armes blanches de différents type».