<span style='text-decoration: underline;'>Annaba</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de deux individus en flagrant délit de vol de câbles en cuivre</span>

Deux (2) individus ont été arrêtés, lundi, en flagrant délit de vol de câbles en cuivre, en plus de la saisie de trois (3) quintaux de ces mêmes câbles dans la commune d’El Bouni (Annaba), a indiqué le chef de sûreté de daïra, le commissaire divisionnaire, Brahim Medjrab.

«Cette opération a été menée par les éléments de la sûreté de daïra d’El Bouni en coordination avec la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Annaba, suite à des agressions relevées sur le réseau de câbles souterrains d’internet», a indiqué la même source, ajoutant que les individus sont âgés de 20 et 22 ans et sont originaires de la commune d’El Bouni. Les deux individus ont été appréhendés par les services de sécurité en flagrant délit de tentative de vol de câbles en cuivre, aujourd’hui, à 4 heures du matin, avec en leur possession des armes blanches et des outils pour sectionner les câbles. Les deux individus, des repris de justice, seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar dès la fin de l’enquête.