<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de deux internautes pour propagande à l’émigration clandestine</span>

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sûreté de wilaya de Mostaganem a arrêté deux auteurs de publications électroniques faisant la propagande à l’émigration clandestine par mer, a-t-on appris mercredi de cette instance de sécurité.

Les investigations ont permis à cette équipe spécialisée de prendre connaissance des agissements de ces deux mis en cause qui font, sur les réseaux sociaux, de la «publicité» à l’émigration clandestine par mer, à travers la diffusion de photos d’embarcations utilisées dans cette activité illégale, entre autres. Enquêtant sur une publication sur Facebook, oû le diffuseur proposait une traversée clandestine vers l’Espagne pour 450.000 DA, les enquêteurs sont parvenus â identifier l’auteur, a-t-on fait savoir. L’enquête a également permis de révéler des pourparlers entre cet individu et une autre personne résidant dans la wilaya d’Oran, chargée d’attirer des candidats à l’émigration clandestine et de la préparation d’une opération d’embarquement dans les prochains jours. L’identité du deuxième mis en cause a été identifié et il s’est avéré qu’il était en contact avec d’autres personnes pour organiser ce voyage, ajoute également la même source. Une procédure judiciaire a été engagée contre les prévenus âgés de 20 et 28 ans, pour les présenter devant le parquet de la République prés le tribunal de Mostaganem. Présentés devant le juge d’instruction, ils les a placés sous contrôle judiciaire.