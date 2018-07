<span style='text-decoration: underline;'>Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de deux voleurs de voitures</span>

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté deux individus spécialisés dans le vol de véhicules sur l’axe Alger-Blida et récupéré trois véhicules volés, a indiqué samedi un communiqué de ce corps de sécurité.

La section de lutte contre le trafic de véhicules de la brigade criminelle de la police judiciaire du Centre ont récupéré un véhicule volé dans leur territoire de compétence et identifié l’auteur après le constat technique et le prélèvements des empreintes, ajoute le communiqué. Accusé du vol d’une deuxième voiture, retrouvée à l’intérieur du parking d’un centre commercial, le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et la perquisition de son domicile a permis la récupération des passe-partout utilisés dans le vol de voitures. Les investigations menées par les éléments de la police ont permis d’identifier son acolyte et de récupérer la troisième voiture. Après la finalisation des procédures juridiques les prévenus ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut le document.