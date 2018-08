<span style='text-decoration: underline;'>Après le crime crapuleux qui a coûté la vie à la petite Salsabil</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de l’auteur, l’enquête se poursuit à Oran</span>

L’auteur du crime crapuleux de la petite fillette Salsabil âgée de 8 ans, a été arrêté par les services de police de la wilaya d’Oran, a-t-on appris auprès de sources sécuritaires, qui ont affirmé que l’enquête suit son cours pour élucider les circonstances de ce crime abjecte qui a coûté la vie à cette malheureuse disparue avant-hier dans la cité de Hai El Yasmine 2,ce qui a mis en émoi toute la population de la capitale de l’ouest.

Notons qu’avant-hier, une alerte a été donnée par la famille de la victime faisant état de sa disparition st des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver.

Les voisins de la famille ont entamé une campagne de solidarité, alors que des unités de police étaient sur place pour tenter de la retrouver. Des voisins ont également été interrogés par la police et ce n’est que vers 2 heures du matin que la découverte macabre de la victime dans un sac non loin d’une cafétéria située dans la cité Chouhada pas loin de la cité de Hai Yasmine 2, a été faite. La terrible nouvelle s’est vite propagée et tristesse incommensurable s’est emparée de la famille de Salsabil notamment sa maman à laquelle bon nombre d’oranais ont présenté leur compassion.

Fethi Mohamed