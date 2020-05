<span style='text-decoration: underline;'>Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de l’auteur présumé du meurtre d’un étudiant à Tichy</span>

L’auteur présumé d’un meurtre perpétré le 28 avril dernier à hauteur du massif forestier de Tichy, à 12 km à l’est de Bejaia, a été arrêté et placé en détention provisoire, indique lundi un communiqué du parquet général près la cour de Bejaia.

La victime avait été assommée puis jetée dans un ravin d’une vingtaine de mètres de profondeur, situé dans une région montagneuse, truffée de végétation et de roche, dont l’état a compliqué les opérations de recherche, précise-t-on, ajoutant que le corps, repêché par la protection civile, a été retrouvé suite aux indications livrées par le présumé meurtrier, confondu quelques heures seulement après son forfait. Dans ses déclarations, ce dernier a avoué être l’auteur du crime, motivé par des considérations de vol, celui-ci après son acte, s’étant emparé d’une somme d’argent en devise, subtilisée du corps de la victime, retrouvée dans son domicile, a-t-on ajouté. Le présumé meurtrier a été placé en détention provisoire sous les chefs d’inculpation de meurtre avec préméditation et vol caractérisé, conformément aux articles 254, 255, et 256 du code pénal, a-t-on encore précisé. L’enterrement de la victime s’est déroulé ce lundi. Outre son statut d’étudiant, la victime était foncièrement impliquée dans les actions de solidarité de la commune et venait souvent arbitrer les matchs de football des équipes locales, selon son entourage.