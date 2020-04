<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de trois narcotrafiquants et saisie de plus d’un kilogramme de kif</span>

Arrestation de trois narcotrafiquants et saisie de plus d’un kilogramme de kif

Trois (3) trafiquants de drogue, dont deux frères, ont été arrêtés à Bechar en possession de 1,23 kg de kif et 649 comprimés de psychotropes, par les éléments de la brigade antidrogue et celle de recherches et d’intervention (BRI), au cour de deux opérations menées en milieu urbain, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la Sureté de wilaya.

La première opération a été effectuée à la suite de l’exploitation de renseignements faisaient état d’activités de commercialisation illégale de drogue à Bechar ayant conduit à l’arrestation d’un trafiquant, dont la perquisition du domicile, ordonnée par la justice, a permis la saisie de 582 comprimés psychotropes et huit (8) flacons liquides de mêmes substances ainsi qu’un montant de 2.500 DA, recette de la vente illégale de psychotropes, a-t-on précisé. Le seconde opération de lutte contre les réseaux de trafic de drogue en milieu urbain a donné lieu à l’arrestation de deux frères dans deux (2) affaires distincts de détention et commercialisation illégale de drogue, et à la saisie de 1,23 kg de kif traité et de 67 comprimés de psychotropes ainsi qu’un montant de 77.000 DA, recette de la vente illégale de ces drogues, a ajouté la même source.