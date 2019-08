<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation des trois agresseurs du personnel du service des urgences du CHU </span>

Trois (3) individus, soupçonnés d’être impliqués dans l’agression perpétrée lundi soir contre le personnel médical et paramédical du service des urgences chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine, ont été arrêtés, a-t-on appris mercredi auprès de la Sûreté de wilaya.

Les suspects ont été arrêtés à l’issue d’une enquête menée par les éléments de la Sûreté de wilaya qui ont réussi à les appréhender grâce aux témoignages des personnes présentes lors des faits et les caméras de surveillance, a souligné la même source, affirmant que «les investigations se poursuivent pour remonter la piste et identifier d’autres individus impliqués dans cette affaire d’agression». Un groupe, d’une quinzaine d’individus accompagnant un patient qui présentait des blessures sur divers parties de son corps, avait saccagé lundi soir le service de chirurgie orthopédique et le bureau d’accueil des urgences chirurgicales du CHU, selon les témoignages recueillis auprès du personnel médical présent lors des faits. Ces individus exigeaient du staff médical et paramédical de libérer le bloc opératoire et de prendre en charge en priorité «leur patient», avant de commettre des actes de violences.