<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation du directeur de la section locale de l’ONTA pour corruption </span>

Les éléments de la police judiciaire ont arrêté mardi soir le directeur de la section locale de la wilaya de Mascara de l’Office national des terres agricoles (ONTA) en flagrant délit de corruption, a-t-on appris mercredi de source sécuritaire. Le mis en cause a été arrêté et présenté devant la justice qui l’a placé en détention provisoire, a-t-on indiqué, soulignant que suite à une plainte d’un citoyen selon laquelle l’inculpé lui avait réclamé de l’argent en contrepartie d’un service, un plan qui a été mis en oeuvre par les policiers qui ont photographié les billets de la somme demandée, aboutissant à l’arrestation du mis en cause en flagrant délit. Une enquête approfondie sur cette affaire a été ouverte par les éléments de la police judiciaire.