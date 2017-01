<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie de Ouled Ferrah (Baraki)</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation du voleur des caisses de la zakat des mosquées d’Alger</span>

Le groupement territorial de la Gendarmerie de Ouled Ferrah (Baraki) a indiqué mercredi avoir arrêté un voleur de caisses de la zakat de différentes mosquées de la capitale.

Le mis en cause, un jeune de 21 ans, a été arrêté en flagrant délit de vol de la caisse de la zakat de la mosquée Nabi Allah Ismail, sise à la cité Fazli, commune des Eucalyptus. Les mosquées d’El Wafaa (Baraki), de Omar Ibn Al Khattâb (Houaoura) et d’autres mosquées d’Errais ont aussi été la cible d’une série de vols commis sur les caisses de zakat. Le mis en cause a été présenté devant le Procureur de la République près le tribunal d’El Harrach pour les chefs d’inculpation des délit de vol et de destructionvolontaire de biens publics. Il a été placé en détention au niveau de l’Etablissement de Rééducation et de Réadaptation d’El Harrach.