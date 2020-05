<span style='text-decoration: underline;'>Guelma</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’un individu pratiquant la Roqya qui aurait causé la mort d’une fillette</span>

Un homme pratiquant la Roqya a été placé en détention suite au décès d’une fillette de 10 ans consécutivement aux «violences dont elle a été victime pendant la Roqya», a rapporté, jeudi, le parquet général de la Cour de justice de Guelma.

La même source a révélé, dans un communiqué de presse dont l’APS a reçu une copie, que le procureur de la République près le tribunal de Guelma a reçu, mercredi aux environs de 21 heures, une notification de la sûreté de wilaya concernant la mort d’une enfant (R. B.) à l’hôpital El Hakim Okbi de la ville, suite à «des violences subies lors d’une Roqya dont elle a fait l’objet au sein du domicile familial à Guelma». La même source a ajouté que des «traces de coups et de brûlures ont été découvertes sur le corps de la fillette au moment de lui prodiguer les soins d’urgence à l’hôpital», soulignant que les informations préliminaires ont mis en évidence que «la victime a été soumise à la Roqya par son père en faisant appel au dénommé (T. Y.), âgé de 28 ans». La même autorité judiciaire, a fait savoir que le procureur de la République a ordonné de procéder à l’autopsie de la victime, et donné des instructions pour ouvrir une enquête sur les faits, d’arrêter le prévenu et le placer en détention.