<span style='text-decoration: underline;'>Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’une escroc qui prétendait être une proche de hautes personnalités</span>

Les services de la Sûreté de wilaya de Boumerdes ont inculpé une femme qui prétendait être une proche de hautes personnalités politiques, des affaires et des finances, pour escroquer ses victimes, a-t-on appris samedi de la sûreté de wilaya.

Selon le chargé de l’information de la sûreté de wilaya, le sous-lieutenant Krimo Touati, cette femme (la trentaine), originaire de Tizi-Ouzou, a été arrêtée dans un hôtel de la ville de Boumerdes, en possession de dossiers administratifs appartenant à sept (7) victimes, et ce pour «escroquerie par usurpation d’identité». Il a ajouté que cette femme, une récidiviste, a noué des relations avec des personnes établies à Boumèrdes, en se faisant passer pour la nièce de l’homme d’affaires Issaàd Rabrab. Elle se fesait également passer pour un magistrat. Elle fesait croire à ses victimes, que son prétendu oncle (Issaad Rabrab) prévoyait de grands investissements dans la wilaya de Boumerdes, dans l’hôtellerie, l’entreprenariat et le bâtiment. Grâce à ce stratagème, la prévenue a réussi à escroquer des promoteurs immobiliers et autres intermédiaires d’une somme de 900.000 DA, en prétendant que c’est à titre de prêts, car leur disait-elle, elle n’avait pas la somme en cash en vue de la verser aux propriétaires des terres, que l’homme d’affaires en question comptait acheter. L’inculpée avait escroqué des malades de wilayas voisines, en leur faisant croire qu’elle était «une proche d’une personnalité très connue du pouvoir et qu’elle pouvait leur obtenir des prises en charge à l’étranger, en contrepartie de sommes d’argent». Présentée devant le procureur de la République près le tribunal de Boumerdes, la mise en cause a été mise en détention, sous les chefs d’inculpation d’escroquerie avec usurpation d’identité, et usage de l’identité de juge afin de promouvoir un projet prétendu à la création.