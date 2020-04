<span style='text-decoration: underline;'>M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’une jeune fille pour désinformation de l’opinion publique</span>

Les éléments du service de la police judiciaire de la sûreté de M’sila ont procédé à l’arrestation d’ une jeune fille, auteur de «fausses informations» sur la propagation du Covid-19 dans sa wilaya à travers la publication sur son compte Facebook d’une vidéo, a-t-on appris lundi de la cellule de communication de ce corps constitué.

La même source a précisé que la mise en cause, âgée d’une vingtaine d’années a été arrêtée suite à la diffusion de vidéos à travers lesquelles elle visait à semer le doute en relevant que les informations officielles sur la situation locale du coronavirus «n’étaient pas réelles», remettant en question le nombre annoncé des personnes touchées par le Covid-19. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et la diffusion de fausses informations ayant pour objectif «de semer le trouble au sein de la société concernant la propagation de l’épidémie Covid-19, et de remettre en question les plans d’action mis en place par les pouvoirs publics pour maitriser la propagation de cette pandémie», a fait savoir la même source. La personne mise en cause sera présentée devant les instances judiciaires concernées.