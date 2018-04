<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation et présentation à la justice de l’agresseur d’un supporter du MCA</span>

Les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont arrêté et présenté à la justice, jeudi en fin d’après-midi, un jeune présumé coupable d’agression sur un supporter du MC Alger lors du match JS Kabylie- MC Alger pour le compte de la demi-finale de la Coupe d’Algérie de football, tenue le 13 avril dernier au stade chahid Hamlaoui de Constantine, a indiqué à l’APS le chef de la cellule de communication de ce corps sécuritaire.

L’enquête, dans cette affaire d’agression, a été déclenchée suite à une vidéo postée sur un réseau social montrant un jeune supporter du MC Alger jeté dans un oued par un individu, a précisé le lieutenant Billel Benkhelifa, soulignant que les équipes de la Police judiciaire et la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont travaillé de concert pour localiser et identifier le présumé coupable.

Les investigations, lancées à partir des conclusions de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont permis d’identifier le présumé coupable, répondant aux initiales de M. DJ, âgé de 23 ans, et repris de justice, a indiqué cet officier. Une souricière a été tendue à l’inculpé arrêté aussitôt, a-t-il ajouté, soulignant qu’un dossier pénal a été élaboré à l’encontre de l’agresseur, présenté à la justice pour le chef d’inculpation de «tentative d’homicide volontaire».

L’officier a, par ailleurs, indiqué que l’enquête dans l’affaire du jeune A.A., supporter du CS Constantine, percuté de plein fouet par un véhicule après le match JS Kabylie–MC Alger et décédé par la suite, est en cours. Pour rappel le match JSK-MCA a été émaillé par des actes de violences, au niveau du stade Chahid Hamlaoui et en dehors du stade.

Huit (08) supporters ont été placés sous mandat de dépôt pour «actes de violence, port d’armes blanche et détention de kif traité et psychotropes».

D’importants dégâts matériels ont été également enregistrés au complexe Chahid Hamlaoui de Constantine à l’issue de ce match et une commission d’enquête a été installée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire en vue d’examiner les causes du retour du phénomène de la violence dans les stades, de définir les responsabilités et de prendre les mesures et les décisions pour y mettre un terme.