<span style='text-decoration: underline;'>Immigration au Canada </span>:<br><span style='color:red;'>Arrima ouverte aux candidats</span>

La nouvelle plateforme électronique du Programme régulier des travailleurs qualifiés, connue sous le nom d’Arrima, est maintenant en service plus précisément depuis le 18 du mois en cours.

Ainsi, les candidats intéressés par l’obtention de la résidence permanente par le biais du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) du Québec devront exprimer leur intérêt au gouvernement du Québec en créant un profil en utilisant Arrima. A noter qu’au mois d’Août, le gouvernement du Québec est passé à un système de déclaration d’intérêt (DI) pour le PRTQ. Le système de déclaration d’intérêt requiert des candidats intéressés par la création d’un profil contenant les informations nécessaires concernant leur éducation, domaine de formation, compétences linguistiques en français ou dans une autre langue ainsi que l’expérience professionnelle parmi d’autres détails. Le MIDI affirme qu’il émettra des invitations « aux personnes dont le profil répond le mieux aux besoins du Québec, notamment ceux des entreprises dans les différentes régions. ».Toute personne qui obtient une invitation pourra alors présenter une demande de certificat de sélection (CSQ) au gouvernement du Québec. Une fois que le certificat de sélection du Québec (CSQ) est octroyé, les individus peuvent alors présenter leur demande complète de résidence permanente canadienne au gouvernement fédéral du Canada.

Pour découvrir si vous êtes éligible au Programme régulier des travailleurs qualifiés, veuillez remplir un formulaire d’évaluation gratuit. Contrairement à l’ancien modèle du « premier arrivé, premier servi » il n’y a pas de limite quant au nombre de candidats qui peuvent entrer dans la banque des candidats du PRTQ. La seule exigence pour pouvoir soumettre un profil est d’avoir au moins 18 ans. Cependant, afin d’être éligible à la sélection, les candidats devront satisfaire aux notes de passage minimales pour les facteurs d’aptitude à l’emploi (employabilité) et les facteurs de sélection conformément à la grille de sélection du PRTQ. Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), a fourni un nombre limité d’informations sur la manière dont les candidats seront classés dans la banque du PRTQ. Le gouvernement a indiqué la présence d’un système de classement mais il reste encore à découvrir si celui-ci sera similaire au système de classement global, ou SCG, utilisé pour le processus fédéral d’Entrée express.

Les utilisateurs entrent dans une salle d’attente virtuelle où ils devront attendre d’être avertis de leur tour pour pouvoir accéder à la plateforme. Une fois l’accès accordé, les utilisateurs auront alors 90 minutes dans la plateforme. Dans le cas où la session de 90 minutes serait sur le point d’expirer et afin d’éviter de perdre les informations déjà fournies, le MIDI recommande aux utilisateurs de sauvegarder leur session assez fréquemment. Les personnes inscrites ont 30 jours pour compléter leur profil qui restera valide pendant un an. À n’importe quel moment durant la période de validité de 12 mois, les candidats dans la Banque des déclarations d’intérêt (BDI) du Québec peuvent mettre leur profil à jour avec de nouvelles informations ou modifier les informations déjà fournies. Les personnes invitées par le Québec à présenter une demande de certificat de sélection du Québec (CSQ) auront 90 jours pour soumettre leur demande complète. Pour découvrir si vous êtes éligible au Programme régulier des travailleurs qualifiés, veuillez remplir un formulaire d’évaluation gratuit.

Alger: Noreddine Oumessaoud