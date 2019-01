<span style='text-decoration: underline;'>LNFA (Division Amateurs) Groupe Ouest - 17éme journée </span>:<br><span style='color:red;'>Arzew a déplumé les Coqs…</span>

Sans risque de se tromper, le match phare de cette 17éme journée de championnat de la LNFA, Groupe Ouest, a été celui qui a opposé deux grosses cylindrées de cet exercice, à savoir, le leader de ce groupe, l’OM Arzew au GC Mascara (6éme) dans un match très particulier, car souvent le GCM sortait le grand jeu contre l’OMA.

Arzew n’a donc laissé aucune chance à Mascara et l’a battu (3-1), le plus normalement du monde. Grâce à cette victoire, l’OMA reste leader, totalisant 36 points au compteur, alors que le GCM recule au sixième rang, avec un total de 25 unités au compteur. Le dauphin, la JSM Tiaret jouait at home devant le RCB Oued Rhiou (11éme) à huis clos. Ez-Zerga condamné à empocher la victoire, l’a assuré (1-0), totalise 35 points au compteur, soit à une petite longueur du leader. Même constat pour l’IRB El-Kerma (3éme) qui recevait le CRB Dar Beida (13éme) pour un duel qui a vu le succès des banlieusards d’El-Bahia (2-0), totalise donc 31 unités au compteur. USMM Hadjout (4éme) recevait sur ses terres, l’ASB Maghnia (9éme) dans un match chaud et show pour les locaux qui n’avaient pas le droit à l’erreur. L’USMMH et l’ASBM se sont quittés sur un nul (1-1), où les Hadjoutis totalisent 28 points au compteur. En revanche, le SCM Oran (5éme) est allé défier le CRB Ben Badis (15éme) et a obligé les locaux au partage des points (1-1). Le SCMO totalise 27 unités au compteur, alors que le MCB Oued Sly (8éme) qui rendait visite à son voisin, le SKAF Khemis (12éme) dans un derby, a tourné à la faveur du SKAF qui, sans pitié, a réalisé une démonstration (4-0). Le SA Mohammadia (7éme) faisait face au MB Hassasna (10 éme) pour un duel qui paraissait à chances égales, s’est terminé sur le succès des Oranges (1-0). Enfin, l’IRB Maghnia (14éme) donnait la réplique à l’US Remchi, bon dernier du classement et se sont séparés sur un nul (0-0), un résultat qui n’arrange personne.

Ilef.B