ASMO et MCO: Le règne de l’échec et des illusions…

Hier, le débat des «mauvaises langues» attablées autour du premier thé de la soirée, concernait les résultats annoncés du championnat national de football et les piètres performances des équipes oranaises. Sans être expert en la matière, on aura compris, à travers les critiques et les commentaires virulents, l’ampleur de la colère et de la déception installée sur ce terrain depuis longtemps. Ni le MCO, ni l’ASMO, les deux clubs phares de la cité n’ont réussi, cette année, à se montrer dignes et à la hauteur des moyens mis chaque année à leur disposition pour faire rayonner le football oranais. Un secteur qui, on le sait, se morfond depuis quelques temps dans la grisaille et la médiocrité entretenue par des «crises» et des «conflits» à répétition. Le MCO a remporté, jeudi dernier, une victoire 1 à 0 face à un club de Constantine, ce qui lui a permis, nous dit-on, d’entretenir l’espoir non pas d’être classé en haut du tableau mais d’éviter une relégation honteuse et désastreuse pour le club oranais et ses nombreux fans. Et paradoxalement, cette victoire permettant peut-être le maintien, semble fêter comme un sublime triomphe devant être inscrit en exploit à l’actif d’un MCO bien chancelant. L’autre grand club d’Oran, L’ASMO, qui a connu la relégation, il y a déjà trois saisons, a failli plonger encore à l’étage inférieur, sauvé par un miraculeux point d’avance dans la «différence de but» avec un club concurrent. On sait pourtant, à chaque début de saison, que l’ASMO, joueurs, entraîneurs, dirigeants, se fixent pour objectif le retour parmi l’élite. Mais entre les vœux et les discours, les choses sont loin d’évoluer, comme l’espèrent et le souhaitent les nombreux supporters des verts et blancs. Comme le soulignait, il y a quelques jours, l’un de nos confrères de la presse sportive, la régression et l’échec des grands clubs de football d’Oran, n’est que le résultat d’une gestion anarchique marquée, entre autre, par une «instabilité criarde aussi bien au niveau de la barre technique qu’au sein des effectifs». Tout le monde à Oran connait et ne cesse de montrer du doigt les conflits récurrents et les «guerres ouvertes» pour le contrôle des commandes des deux clubs de football pris en otage par des acteurs aux intérêts divers. Et depuis que le PDG de la SSPA / ASMO, et ses proches collaborateurs sont occupés à gérer l’organisation des JM 2021, l’horizon de l’ASMO, loin de s’éclaircir, présente un avenir des plus incertain.

Par S.Benali