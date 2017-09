<span style='text-decoration: underline;'>Rénovation des trottoirs</span>:<br><span style='color:red;'>Asrout signe une convention avec LafargeHolcim Béton Algérie</span>

L’ Epic Asrout a procédé hier à la signature d’une convention de partenariat avec LafargeHolcim Béton Algérie et ce, pour la fourniture et la mise en œuvre des bétons décoratifs pour la capitale.

À travers cette convention, les services d’entretien de la capitale semblent vouloir opter pour le béton et délaissant les autres matériaux de décoration. Ainsi, une convention a été paraphée hier, au siège de LafargeHolcim Algérie entre Djamel Djekhaba, directeur général de l’Epic Asrout et Philippe Mauran directeur général de LafargeHolcim Béton Algérie.

Selon le communiqué de la firme française, ce partenariat est le fruit d’une volonté commune entre la Wilaya d’Alger, Asrout et LafargeHolcim pour mettre en œuvre des solutions performantes visant à construire et à rénover durablement les voiries de la capitale avec des objectifs d’esthétique et de réduction des coûts ainsi que des délais de réalisation.

Concernant la gamme de bétons décoratifs qui font l’objet de la convention, LafargeHolcim Béton propose plusieurs sortes de béton. Il s’agit entre autre de la Roche, qui permet d’obtenir un aspect proche de la pierre naturelle taillée, du Poli qui donne un rendu similaire au marbre poli, usage interne et externe, l’empreinte structure les surfaces avec des motifs variés permettant d’imiter des revêtements traditionnels tant dans la couleur que dans l’aspect fini: pavés, dalles, pierre naturelle, bois etc. Il y a aussi le relief qui permet de faire apparaître en surface, avec un relief plus ou moins prononcé, les granulats composant le béton ainsi que le «Color», un béton teinté dans la masse lors de sa fabrication.

Alger: Noreddine Oumessaoud