Parfois, enchantement et ratage se conjuguent dans les mariages économiques. Comme dans la vie d’un couple, avant que l’amour ne s’esquive et ne se desserve, le jeu des apparences et des faux semblants maintien l’illusion. Et comme dans l’union d’un ménage, après le soleil, le doute s’installe. Puis jaillissent les réminiscences, avant que la morosité et les calculs ne s’installent. Et justement, en parlant d’union, celle que l’Algérie avait scellée avec l’Europe, en 20O5, se révèle aujourd’hui presque comme une alliance contre nature. Celle-ci pèse aujourd’hui un manque à gagner de presque 7 milliards de dollars, autrement dit 700 milliards de dinars générés par la signature de l’accord d’association avec l’Union Européenne. Un évènement que les politiques et les experts présentaient comme un tournant historique et décisif, pour le développement structurant et multidisciplinaire du pays. Car effectivement sur le papier, cette fameuse passerelle d’échanges ne se destinait pas qu’à véhiculer du pétrole et du gaz vers la façade occidentale de la Méditerranée. L’accord d’association paraphé à Valence en Espagne le 22 avril 2001, mais entré en application que le 1er septembre 2015 reposait sur un concept bien plus élaboré, nettement plus profond qu’un pavillon d’échanges de marchandises. Il impliquait, et c’est ce que le grand public et beaucoup d’opérateurs ne savent pas, les domaines de la politique, de la coopération technique et financière, de l’aide humanitaire. Dans sa lecture, cet accord reste toujours beau, gratifiant, autoroute rêvée pour la diversité des exportations, pour une coopération à tous les niveaux de l’activité économique, commerciale et sociale. Il incluait les thèmes de la gouvernance, de la diplomatie publique et culturelle notamment à travers des évènements organisés en commun. Il stipulait à l’époque déjà, l’existence, tenons nous bien, d’un dialogue stratégique et sécuritaire visant la promotion de la stabilité et de la sécurité régionale par la coopération sur les terrains de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, ainsi que sur les champs de la migration et de la mobilité, référence aux migrations irrégulières, à la réadmission et à la notion de protection internationale. Rien que ça. Bien plus encore, dans son cadre général, la plateforme, Algérie-Union Européenne, prévoie noir sur blanc «le financement d’un ensemble de programme visant à soutenir l’Algérie dans le domaine économique». Mentionnés dans les textes de l’accord, les problématiques de «la performance, de la diversification dans le but de réduire la forte dépendance au secteur des hydrocarbures, les actions pilotes pour le développement rural, l’agriculture et la pêche».

On croit rêver. Parce qu’en défilant sur les 12 exercices de cette association, on ne trouvera que peu, ou pas du tout, trace de cette coopération multilingue, que bon nombre de pays nous auraient jalousé. En revanche les motifs à interrogations et déceptions se sont enchaînés au grès de ces douze cycles d’expérimentations de l’accord. Ce qui était teinté de rose a viré au ravage. Les 7 milliards de dollars perdus depuis novembre 2005 transforment aujourd’hui le partenariat Algérie-Europe en opération corrosive pour notre pays. Elle désintègre les espoirs nés de son officialisation en terre espagnole. Même si la direction des douanes égrenait périodiquement les pertes sèches induites de cet accord, l’environnement économique national ne s’en formalisait pas, la contre partie des recettes conséquentes assurées par nos hydrocarbures colmatant les brèches. Mais la dernière et peu rassurante évaluation du mariage Algérie Europe, démontre à quel point il et jusqu’à présent, il dessert notre pays. Les déficits s’amplifient : de 7,7 milliards de dinars une année après la conclusion de l’alliance, les pertes affichaient 31 milliards de dinars en 2006/2007. Puis 104 milliards en 2011, 110,1 en 2012, puis 130,1 milliards en 2013. La courbe reste inflexible, toujours à l’avantage de l’autre partie, jusqu’à tutoyer depuis deux jours l’inacceptable. L’association romancière, dévoilait les enfers intimes, et les décideurs jubilent du noir. Parce qu’on se rend compte désormais que depuis sa célébration en grandes pompes l’année au cours de laquelle notre pays s’enorgueillit d’être le premier exportateur vers le vieux continent, grâce à la manne pétrolière et gazière, ce partenariat confinait l’Algérie au rang d’une intarissable pompe d’hydrocarbures. Certes, l’or noir rapportait beaucoup, mais question relations économiques globales et en profondeur, l’Algérie a collectionné les frustrations. Peut être en raison d’un management peu anticipatif, celui qui commande d’être acteur attentif et bien informé. Que le maître concepteur du World Economic Forum de Davos, qui se déroule actuellement, l’inoxydable Klaus Schwab définit comme un « cadre pour établir des liens et pour construire ».

Il était temps que cet accord d’association entre l’Union Européenne et l’Algérie soit révisé. C’est Ali Mokrani, directeur de la coopération au ministère des affaires étrangères qui l’annonce, sur la base de 21 nouvelles recommandations susceptibles de relancer la coopération. En faveur des deux sens, on l’espère. Vaut mieux tard que jamais.

Par Fayçal Haffaf