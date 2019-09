Les écoles, les collèges de la République ont accueilli hier, les 9 millions d’élèves, collégiens et lycéens que compte le pays. Beaucoup de ces adolescents, leurs parents et leurs enseignants, ont contribué au réveil populaire et peuvent donc se targuer d’avoir réalisé un «petit miracle» dans leur pays:

faire tomber un système et s’assurer de la naissance d’un autre plus démocratique. Tous ces millions d’Algériens se sont visiblement mis dans la tête de réussir leur rentrée, dans l’ordre et la bonne humeur, aux couleurs de la Révolution pacifique que vit le pays depuis près de 7 mois. Aussi, le front social ne semble pas, à proprement parler, en ébullition. Les Algériens constatent les petites gênes financières de la rentrée, mais en reste au seul constat. Ils savent qu’ailleurs dans le monde, la situation n’est pas du tout reluisante. Mais cela n’empêche pas de voir dans certaines localités du pays quelques signes qui ne trompent pas sur une insatisfaction, à l’origine d’une colère qui couve.

Les Algériens de l’intérieur du pays, décrivent des conditions de vie en contradiction totale avec les discours des pouvoirs publics quant à l’apport du développement local dans l’amélioration de la situation dans le pays profond.

De fait, les citoyens qui aspirent légitimement à un avenir meilleur sur tout le terroir de la République, sont en droit de se poser la question de savoir, combien d’Algériens sont dans une situation précaire ? Il faut dire que régulièrement, nous voyons des mouvements de protestation émerger ici et là. Pour tout le monde, c’est la même rengaine: des accrocs dans certaines cités, inimaginables au 21e siècle. C’est dire que la pauvreté dont l’opposition ne cesse de parler, aurait pu être autrement plus importante si le gouvernement avait réduit un tant soi peut les subventions qu’il octroie depuis l’indépendance du pays.

Les routes et les sièges d’APC fermés par les citoyens, un peu partout dans le pays, sont donc la preuve par quatre qu’une politique de subvention à outrance ne suffit pas. Les dépenses sociales sont importantes, il n’est pas question de les réduire fortement et encore moins de les supprimer, mais sans une gouvernance appropriée, force est de constater que les aides de l’Etat n’impactent pas véritablement les conditions de vie de la population. Il faut autre chose, et cette autre chose consiste à trouver le moyen à associer le citoyen dans la gestion des affaires de la cité. Qu’il sache où ça ne va pas et contribue à changer les choses au lieu de fermer les routes et les sièges de mairies. Cela pour dire que si la rentrée sociale se fait sans trop de grabuge, il n’est pas dit, pour autant que tout va pour le mieux dans le pays. Et pour cause…

Par Nabil.G