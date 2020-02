La Ligue arabe a sauvé la face en se positionnant clairement contre le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump. Le communiqué qui a sanctionné la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, s’est voulu très explicite affirmant que la Ligue «rejetait l’accord (…) américano-israélien étant donné qu’il ne respecte pas les droits fondamentaux et les aspirations du peuple palestinien». Et comme pour faire bloc, le communiqué rappelle que «les dirigeants arabes avaient promis de ne pas (…) coopérer avec l’administration américaine pour mettre ce plan en œuvre».

Et c’est peut-être là que se nichent aussi bien les détails que le diable, car, on sait que Trump veut financer son plan à travers l’argent des pays arabes, d’où le risque du double jeu qui pourraient être adoptés par les capitales des riches pays arabes qui croient qu’il est venu le temps de normaliser les relations avec l’entité israélienne pour séduire le locataire de la Maison Blanche et continuer à bénéficier du soutien des Américains, surtout que Trump ne se gêne pas de rappeler aux pays du Golfe que sans son soutien, leurs régimes ne tiendraient pas plus de deux semaines.

Il faut dire aussi que les Palestiniens ne se font pas trop d’illusions sur la sincérité et l’inconditionnel soutien des capitales arabes, et c’est ce qui a poussé le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à s’adresser directement aux Israéliens et aux Américains en mettant l’accent là où ça fait mal, c’est-à-dire sur la sécurité d’Israël «Nous vous informons qu’il n’y aura aucune sorte de relation avec vous Israéliens, ainsi qu’avec les Etats-Unis, y compris en matière sécuritaire, à la lumière du plan américain, qui est une violation des accords d’Oslo», a martelé le président palestinien.

Et quand on sait que l’Autorité palestinienne assurait en grande partie la surveillance et les renseignements sécuritaires en faveur des services israéliens, on comprend aisément le trouble suscité au sein du cabinet Netanyahu qui a reporté déjà sa réunion consacrée à la mise en exécution du plan américain.

Israël et malgré la puissance de ses services de renseignements, sait très bien que sans l’Autorité, il sera frappé au cœur de ses grandes villes et qu’il serait quasiment-impossible de déjouer tous les attentats qui seront mis en exécution par des factions palestiniennes qui n’en peuvent plus de cette injustice qui leur ai imposée depuis des années déjà.

Désormais, c’est à Trump et à son allié Netanyahu d’assumer les conséquences de leur politique aventurière. Et ce que dit Mahmoud Abbas n’est rien d’autre que «Assumez maintenant ! »

Par Abdelmadjid Blidi