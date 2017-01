<span style='text-decoration: underline;'>Incident du câble sous-marin à Annaba</span>:<br><span style='color:red;'>AT sera dédommagée par le navire responsable</span>

La ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication (TIC), Mme Imane-Houda Feraoun, a affirmé jeudi que l’entreprise Algérie Télécoms (AT) sera dédommagée par le navire responsable de la coupure en octobre 2015 du câble sous-marin reliant Annaba à Marseille (France).

Interpellée par un député de l’Assemblée nationale populaire (APN) lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, Mme Feraoun a précisé qu’ « AT qui avait pris en charge les travaux de réparation du câble sous-marin reliant Annaba à Marseille sera dédommagée par le navire responsable de l’incident qui a causé une perturbation du service Internet durant prés d’une semaine».

«AT a essuyé une perte de 600 millions de DA lors de cet incident et obtiendra, en vertu d’une décision de justice, un dédommagement de la part du navire responsable de la coupure d’Internet, du fait de son accostage en un lieu inadéquat», a indiqué Mme la ministre. Répondant à une question sur les mesures prises en vue d’éviter des coupures d’internent à l’avenir, Mme la ministre a affirmé que le câble sous-marin reliant Oran à Valence(Espagne) sera mis en service au cours du 1er semestre de l’année en cours».

Et d’ajouter: «Ce câble contribuera à éviter la récurrence des coupures». A ce titre, la ministre a précisé que le satellite Alcomsat qui sera lancé par l’Agence spatiale algérienne (ASAL) en juin prochain, permettra d’obtenir « un système de secours en cas de rupture de la connexion via fibre optique».