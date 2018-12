<span style='text-decoration: underline;'>Meilleur joueur maghrébin de 2018</span>:<br><span style='color:red;'>Atal, Bounedjah et Mahrez représentants de l’Algérie</span>

Les trois internationaux algériens Youcef Atal (Nice/France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar) et Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre) ont été nommés pour le trophée du joueur maghrébin de l’année 2018, organisé par France Football et dont le vote est prévu pour dimanche.

«Comme un ouragan, Youcef Atal emporte tout sur son passage depuis son arrivée en Ligue 1. Latéral droit très offensif, l’international algérien (six sélections) est déjà considéré comme l’une des révélations de la saison», écrit France Football. Atal (22 ans) avait rejoint la formation niçoise durant l’intersaison en provenance de Courtrai (Belgique). Il n’a pas tardé à se mettre en évidence en devenant l’un des tauliers de Nice, dirigé par l’ancien international français Patrick Vieira. L’attaquant Baghdad Bounedjah (27 ans), auteur jeudi dernier de l’unique but du match amical ayant opposé l’équipe nationale A’, composée de joueurs locaux, à Doha, et le Qatar (1-0), a cassé la baraque en signant 59 buts durant l’année 2018, en club et en sélection, toutes compétitions confondues. «Bounedjah a crevé l’écran en cette année 2018. Ses statistiques sont absolument hallucinantes. L’attaquant algérien a terminé meilleur buteur du Champion du Qatar avec 29 buts en quinze matches, devenant ainsi le recordman absolu. C’est aussi treize buts en Ligue des Champions d’Asie 2018 avec l’Al-Saad où il termine à la première place», énumère FF dans sa présentation de l’ancien joueur de l’ES Sahel (Tunisie). Riyad Mahrez, ancien double tenant du trophée (2015, 2016), a enfin pu réaliser son «rêve» en rejoignant Manchester City l’été dernier en provenance de Leicester City : «Le joueur de 27 ans a franchi un nouveau cap dans sa carrière avec un transfert record vers Manchester City (68 millions d’euros). Pour sa dernière saison avec les Foxes, il a terminé sur les chapeaux de roue : 12 buts et 10 passes décisives. Il a les statistiques et surtout l’impression visuelle d’un fantastique ailier au pied gauche dévastateur.

Débarqué à Man City, il fait ses gammes avec plus ou moins de bonheur, confronté à un autre logiciel de jeu et une concurrence plus féroce». La succession du défenseur international marocain Mehdi Benatia (Juventus Turin/Italie) est ouverte pour ce trophée institué par France Football depuis six ans. Le magazine français a également nommé trois joueurs marocains : Mehdi Benatia, Achraf Hakimi (Borussia Dortmund/ Allemagne) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/Pays-Bas) ainsi que trois Tunisiens : Anis Badri (ES Tunis/Tunisie), Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne/France) et Naïm Sliti (Dijon/France).