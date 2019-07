<span style='text-decoration: underline;'>La communauté algérienne à l’étranger en danger</span>:<br><span style='color:red;'>Attaques racistes contre des Algériens à Lyon</span>

Une trentaine d’individus vêtus de noir et cagoulés se sont attaqués à Lyon à des Algériens qui étaient à bord d’un véhicule en les qualifiant de «sales bougnoules».

Selon Le Parisien, la scène s’est déroulée, dans la nuit de vendredi à samedi au cours de la liesse des supporters algériens fêtant la consécration de leur équipe nationale de football à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ces individus racistes ont violemment attaqué les Algériens à coups de pied, de projectiles et de battes de base-ball. Selon la même source, les victimes ont déposé plainte indiquant aux enquêteurs que les assaillants ont proféré des insultes racistes et brisé une vitre du véhicule, occasionnant de légères blessures au père de famille. Ce dernier s’est vu prescrire six jours d’incapacité totale de travail (ITT). Une enquête a été ouverte par le parquet, a-t-on indiqué. La célébration dans les rues françaises par les Algériens de France des victoires de l’équipe nationale à la CAN a réveillé les vieux démons de l’extrême droite, notamment de ses responsables, qui a alimenté, à travers les réseaux sociaux, le sentiment de haine envers les supporters algériens qui manifestaient leur joie avec des drapeaux algériens.

Noreddine Oumessaoud